В Челябинске полицейских выгоняют из служебных квартир

За 20-25 лет службы полицейский может таки не получить собственного жилья Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинске полицейских с детьми выселяют из муниципальных квартир без предоставления иного жилья. На улице может оказаться порядка 20 семей, заявила URA.RU лидер инициативной группы силовиков майор Яна Кириллова. К конфликту подключились депутаты.

«В доме № 63б по улице Российской, построенном для сотрудников МВД, из 160 квартир 15 остались за муниципалитетом. Пять семей живут на таких же правах в доме по шоссе Металлургов, 24а. Мы узнали об этом, прожив там по 14 лет и прослужив по 20-25. Сейчас мэрия выставляет на улицу полицейских-пенсионеров. Один из экс-участковых уже проиграл суд. Я отслужила 25 лет, и вынуждена отозвать рапорт об уходе, чтобы остаться с сыном и дочерью в „однушке“ в 40 кв. метров», — рассказала URA.RU майор полиции Яна Михайлова.

Как пояснили URA.RU в мэрии Челябинска, закон о полиции предусматривает обеспечение сотрудников МВД жильем за федеральный счет (Михайлова и ее сослуживцы получали жилье еще до вступления его в силу — ред.). «Администрация готова рассмотреть вопрос дальнейшего проживания при изменении статуса жилья и на условиях найма жилого помещения муниципального жилфонда коммерческого использования», — заявили URA.RU в пресс-службе мэрии.

«Служебные жилые помещения по закону не подлежат передаче в аренду, отчуждению и приватизации. Михайлова с марта 2004 года состоит в списке на предоставление жилья на условиях соцнайма с последующей приватизацией. Но правовых оснований для обеспечения ее жилплощадью вне очереди нет», — заявили URA.RU в пресс-службе УМВД по Челябинску.

А пока силовики объединяются, пытаясь добиться собственного жилья. «Действующие и бывшие сотрудники полиции обратились ко мне. Готовлю открытое обращение в МВД России. Если их выселят, нам не останется ничего, как идти жить в администрацию города», — подтвердил URA.RU депутат Центрального района Челябинска Марсель Хазиев.