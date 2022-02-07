07 февраля 2022
05 февраля 2022
04 февраля 2022

Молодежный центр Нового Уренгоя возглавил чиновник мэрии

© Служба новостей «URA.RU»
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Депутатская комиссия по экономической политике. Курган, депутат, чиновник, руки за спиной, руки в замок, начальник, директор
Должность директора МБУ «Молодежный ресурсный центр» занял специалист управления молодежной политики Нового Уренгоя Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) должность директора МБУ «Молодежный ресурсный центр» занял специалист управления молодежной политики города Эдуард Экгардт. Об этом сообщила пресс-служба мэрии в официальном telegram-канале.

«Эдуард Экгардт назначен на должность директора МБУ „Молодежный ресурсный центр“. Эдуард Александрович родился и вырос в Новом Уренгое. Окончил Санкт-Петербургский государственный экономический университет по направлению „Инновационная экономика“», — говорится в сообщении администрации Нового Уренгоя.

Эдуард Экхгарт работал в управлении молодежной политики Нового Уренгоя, где занимался вопросами патриотического воспитания молодежи, а также участвовал в развитии добровольческого движения в городе. На должность его назначили по итогам собеседования.

Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный ресурсный центр» занимается созданием условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи. Учреждение работает по таким направлениям, как организация досуга на базе клубов по месту жительства, поддержка талантливой и инициативной молодежи, гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) должность директора МБУ «Молодежный ресурсный центр» занял специалист управления молодежной политики города Эдуард Экгардт. Об этом сообщила пресс-служба мэрии в официальном telegram-канале. «Эдуард Экгардт назначен на должность директора МБУ „Молодежный ресурсный центр“. Эдуард Александрович родился и вырос в Новом Уренгое. Окончил Санкт-Петербургский государственный экономический университет по направлению „Инновационная экономика“», — говорится в сообщении администрации Нового Уренгоя. Эдуард Экхгарт работал в управлении молодежной политики Нового Уренгоя, где занимался вопросами патриотического воспитания молодежи, а также участвовал в развитии добровольческого движения в городе. На должность его назначили по итогам собеседования. Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный ресурсный центр» занимается созданием условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи. Учреждение работает по таким направлениям, как организация досуга на базе клубов по месту жительства, поддержка талантливой и инициативной молодежи, гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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