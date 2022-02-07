Молодежный центр Нового Уренгоя возглавил чиновник мэрии

Должность директора МБУ «Молодежный ресурсный центр» занял специалист управления молодежной политики Нового Уренгоя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Новом Уренгое (ЯНАО) должность директора МБУ «Молодежный ресурсный центр» занял специалист управления молодежной политики города Эдуард Экгардт. Об этом сообщила пресс-служба мэрии в официальном telegram-канале.

«Эдуард Экгардт назначен на должность директора МБУ „Молодежный ресурсный центр“. Эдуард Александрович родился и вырос в Новом Уренгое. Окончил Санкт-Петербургский государственный экономический университет по направлению „Инновационная экономика“», — говорится в сообщении администрации Нового Уренгоя.

Эдуард Экхгарт работал в управлении молодежной политики Нового Уренгоя, где занимался вопросами патриотического воспитания молодежи, а также участвовал в развитии добровольческого движения в городе. На должность его назначили по итогам собеседования.

Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный ресурсный центр» занимается созданием условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи. Учреждение работает по таким направлениям, как организация досуга на базе клубов по месту жительства, поддержка талантливой и инициативной молодежи, гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи.