В праздники Тюмень ждет наплыв туристов

Февральские праздники многие россияне хотят провести в Тюмени Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В пятерку лидеров среди городов, в которые россияне собираются приехать в февральские праздники на поездах, вошла Тюмень. Такие данные URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса Туту.ру.

«Аналитический центр Туту.ру выяснил, куда россияне собираются поехать на 14 и 23 февраля. Среди билетов, оформленных на поезда, больше всего путешествий запланировано в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Тюмень и Ростов-на-Дону», — рассказали URA.RU в пресс-службе сервиса.

В топ-10 популярных направлений также вошли Сочи, Нижний Новгород, Краснодар, Казань и Новосибирск. Ранее агентство писало, что в России появились новые регионы-лидеры, вызывающие интерес у туристов. В список включили и Тюменскую область.