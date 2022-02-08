08 февраля 2022
07 февраля 2022

В праздники Тюмень ждет наплыв туристов

© Служба новостей «URA.RU»
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Ночные виды города. Тюмень, каток, зима, мост влюбленных
Февральские праздники многие россияне хотят провести в Тюмени Фото:

В пятерку лидеров среди городов, в которые россияне собираются приехать в февральские праздники на поездах, вошла Тюмень. Такие данные URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса Туту.ру.

«Аналитический центр Туту.ру выяснил, куда россияне собираются поехать на 14 и 23 февраля. Среди билетов, оформленных на поезда, больше всего путешествий запланировано в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Тюмень и Ростов-на-Дону», — рассказали URA.RU в пресс-службе сервиса.

В топ-10 популярных направлений также вошли Сочи, Нижний Новгород, Краснодар, Казань и Новосибирск. Ранее агентство писало, что в России появились новые регионы-лидеры, вызывающие интерес у туристов. В список включили и Тюменскую область.

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В пятерку лидеров среди городов, в которые россияне собираются приехать в февральские праздники на поездах, вошла Тюмень. Такие данные URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса Туту.ру. «Аналитический центр Туту.ру выяснил, куда россияне собираются поехать на 14 и 23 февраля. Среди билетов, оформленных на поезда, больше всего путешествий запланировано в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Тюмень и Ростов-на-Дону», — рассказали URA.RU в пресс-службе сервиса. В топ-10 популярных направлений также вошли Сочи, Нижний Новгород, Краснодар, Казань и Новосибирск. Ранее агентство писало, что в России появились новые регионы-лидеры, вызывающие интерес у туристов. В список включили и Тюменскую область.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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