Дочки «Газмпрома» открыли самые денежные вакансии в ЯНАО

В «Газпроме» готовы платить до 1 500 000 рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Дочерние компании «Газпрома» ищут в ЯНАО работников на зарплату от 70 000 до 1 500 000 рублей. Это самые высокооплачиваемые вакансии, выставленные на сайте службы занятости населения региона.

«Машинист бульдозера, заработная плата от 70 000 до 1 500 000, организация — ООО „Газпром трансгаз Югорск“ Надымское УТТиСТ, район трудоустройства город Надым», — говорится в описании вакансии. Компании требуются шесть машинистов, которые имеют среднее общее образование и стаж работы два года.

В компании «Газпром добыча Надым» открыта одна вакансия водителя первой категории на зарплату от 85 100 до 851 000 рублей. Претендент на место должен иметь среднее профессиональное образование. Стаж работы не учитывается.

Также в «Газпром добыча Ноябрьск» требуется один ведущий инженер, зарплата которого начинается от 140 413 до 174 176 рублей. Кандидат должен иметь высшее образование по специальности геология и стаж работы три года.

Ранее URA.RU сообщало, что в «Газпромнефть Энергосистемы» в ЯНАО ищут вахтовиков по восьми направлениям. Вакансии разместили в ямальских группах соцсети «ВКонтакте».