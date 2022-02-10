В компанию депутата-олигарха из ЯНАО ищут вахтовиков. Предлагают 180 тысяч в месяц

11 февраля 2022 в 17:05 Размер текста - 17 +

Гендиректором «Ямалтрансстрой» является депутат Тюменской облдумы Игорь Нак (справа) Фото: Николай Бастриков © URA.RU В компанию «Ямалтрансстрой», которая принадлежит бизнесмену и депутату Тюменской облдумы Игорю Наку, ищут шесть инженеров по охране окружающей среды на работу по вахтовому методу. Как сообщается на сайте службы занятости ЯНАО, зарплата составит 180 000 рублей. «Инженер по охране окружающей среды (эколог), заработная плата — 180 000 рублей. Организация — АО „Ямалтрансстрой“. Район трудоустройства — город Лабытнанги. Шесть вакантных рабочих мест. Особенность работы — по вахтовому методу», — говорится в описании вакансии. Кандидаты на должность обязаны иметь высшее образование и стаж работы пять лет. По данным СБИС, Игорь Нак является гендиректором АО «Ямалтрансстрой». В октябре 2021 года он получил мандат депутата Тюменской областной думы. В 2015 году чистая прибыль компании «Ямалтрансстрой» составила более 23 миллионов рублей, увеличив ее почти в четыре раза по сравнению с 2014 годом. Однако в 2020 году компания ушла в убыток — лишилась контракта по проекту «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В компанию «Ямалтрансстрой», которая принадлежит бизнесмену и депутату Тюменской облдумы Игорю Наку, ищут шесть инженеров по охране окружающей среды на работу по вахтовому методу. Как сообщается на сайте службы занятости ЯНАО, зарплата составит 180 000 рублей. «Инженер по охране окружающей среды (эколог), заработная плата — 180 000 рублей. Организация — АО „Ямалтрансстрой“. Район трудоустройства — город Лабытнанги. Шесть вакантных рабочих мест. Особенность работы — по вахтовому методу», — говорится в описании вакансии. Кандидаты на должность обязаны иметь высшее образование и стаж работы пять лет. По данным СБИС, Игорь Нак является гендиректором АО «Ямалтрансстрой». В октябре 2021 года он получил мандат депутата Тюменской областной думы. В 2015 году чистая прибыль компании «Ямалтрансстрой» составила более 23 миллионов рублей, увеличив ее почти в четыре раза по сравнению с 2014 годом. Однако в 2020 году компания ушла в убыток — лишилась контракта по проекту «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла».