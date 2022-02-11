Правительственная гостиница в ЯНАО закупила деликатесы на 1,4 млн

Гости смогут полакомиться икрой щекура и стейками из мраморной говядины Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Гости правительственной гостиницы ГКУ «Гостинично-транспортный комплекс Ямала» смогут полакомиться элитными деликатесами, сообщили URA.RU в управлении делами правительства ЯНАО. По информации источников агентства, стоимость закупки составляет 1,4 млн рублей.

«Все гости, которые захотят поселиться в гостиницу, могут заказать себе блюда из меню. Даже если это мраморная говядина либо икра щекура. Как в любой гостинице, клиент может выбрать для себя блюдо. Для этого мы составляем меню и закупаем по нему продукты», — рассказал управляющий делами правительства округа Сергей Дузинкевич.

Собеседник уточнил, что все продукты, которые закупаются, являются сертифицированными. Любая продукция проходит через российскую систему «Меркурий», которая обеспечивает контроль за производством и перемещением продукции животного происхождения.

«Люди должны понимать, что на Ямале щекур и муксун запрещены к вылову. Поэтому все наши закупки проходят через строгую документацию. Вся продукция животного происхождения, которую мы используем, добыта законным путем», — подчеркнул руководитель.

Ранее сообщалось, что рыбную продукцию из ЯНАО будут поставлять за границу. Тогда на официальном сайте департамента агропромышленного комплекса говорилось, что Салехардский рыбный комбинат получил право поставлять продукцию на экспорт.

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