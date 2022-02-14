В филиале московского холдинга в Тюмени нашли яму с кишками

На сельхозпредприятии останки коров разбросаны по территории убойного пункта (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На убойном пункте ООО «Тюменские молочные фермы» (подразделение российского холдинга ГК «Дамате») обнаружили нарушения: в частности, яму с кишками и костями коров. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Тюменской области.

«В феврале проведена внеплановая проверка ООО „Тюменские молочные фермы“. Предприятие уже получало предписание из-за нарушений ветеринарного законодательства. В частности, на территории убойного пункта была обнаружена яма для захоронения биологических отходов от убоя крупного рогатого скота (то есть кишок, костей, крови и так далее)», — рассказали URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора по Тюменской области.

Помимо ямы с кишками, на производстве находили и другие минусы. Так, убойный пункт был не зарегистрирован, его территория была в крови, животных принимали без ветеринарных документов, а мясо выпускали в оборот после исследований в неаккредитованной лаборатории. Стены в цеху были в грязи, а оборудование не дезинфицировалось.

В декабре 2021 года предприятие получило штраф в 500 000 рублей, деятельность убойного пункта приостановили на месяц. Повторная проверка установила, что биологические отходы все еще разбросаны по территории, холодильники и морозильники не вымыты.

«По результатам проверки возбуждено административное дело по ч. 8 ст. 19.5 КоАП РФ», — рассказали URA.RU в тюменском Россельхознадзоре. По данной статье штраф увеличивается до миллиона рублей, а срок приостановки работы — до 90 суток.

Учредителем ООО «Тюменские молочные фермы» является российская группа компаний «Дамате». Они занимаются производством индейки, утки и баранины. Филиал в Тюменской области отвечает за молочное животноводство и переработку молока. В ГК «Дамате» направлен письменный запрос.

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