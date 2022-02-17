Иван Ургант высмеял задачу о трупе, заданную школьникам Тобольска. Видео

18 февраля 2022 в 11:59 Размер текста - 17 +

Иван Ургант привел еще несколько примеров задач, которые помогут школьникам понять смысл жизни Фото: Анна Майорова © URA.RU Ведущий Иван Ургант высмеял задачу о скорости остывания трупа, которую задали решить школьникам в Тобольске. Новость о нестандартном задании прозвучала в эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. «Школьникам дали задачу о скорости остывания трупа. Как будто бы они не знают. Я напомню, это знаменитая 246-я школа имени Дукалиса города Тобольска. С другой стороны, как дети будут учиться жизни? Математические задачи решаешь и сразу понимаешь, как жить. Например: отец взял микрозайм под 140% годовых, перестал отдавать их через месяц. Вопрос: через сколько коллекторы напишут на дверях „Верни долг, мразь!“?» — пошутил Иван Ургант в эфире своего вечернего шоу. URA.RU ранее писало, что отца одного из тобольских школьников возмутила задача, заданная его ребенку. В ней дети должны были определить, на какое время преступнику нужно алиби, если найденный труп остывает с определенной скоростью. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Ведущий Иван Ургант высмеял задачу о скорости остывания трупа, которую задали решить школьникам в Тобольске. Новость о нестандартном задании прозвучала в эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. «Школьникам дали задачу о скорости остывания трупа. Как будто бы они не знают. Я напомню, это знаменитая 246-я школа имени Дукалиса города Тобольска. С другой стороны, как дети будут учиться жизни? Математические задачи решаешь и сразу понимаешь, как жить. Например: отец взял микрозайм под 140% годовых, перестал отдавать их через месяц. Вопрос: через сколько коллекторы напишут на дверях „Верни долг, мразь!“?» — пошутил Иван Ургант в эфире своего вечернего шоу. URA.RU ранее писало, что отца одного из тобольских школьников возмутила задача, заданная его ребенку. В ней дети должны были определить, на какое время преступнику нужно алиби, если найденный труп остывает с определенной скоростью.