17 февраля 2022
16 февраля 2022

Иван Ургант высмеял задачу о трупе, заданную школьникам Тобольска. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Народная премия E1.RU. Екатеринбург, ургант иван
Иван Ургант привел еще несколько примеров задач, которые помогут школьникам понять смысл жизни Фото:

Ведущий Иван Ургант высмеял задачу о скорости остывания трупа, которую задали решить школьникам в Тобольске. Новость о нестандартном задании прозвучала в эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.

«Школьникам дали задачу о скорости остывания трупа. Как будто бы они не знают. Я напомню, это знаменитая 246-я школа имени Дукалиса города Тобольска. С другой стороны, как дети будут учиться жизни? Математические задачи решаешь и сразу понимаешь, как жить. Например: отец взял микрозайм под 140% годовых, перестал отдавать их через месяц. Вопрос: через сколько коллекторы напишут на дверях „Верни долг, мразь!“?» — пошутил Иван Ургант в эфире своего вечернего шоу.

URA.RU ранее писало, что отца одного из тобольских школьников возмутила задача, заданная его ребенку. В ней дети должны были определить, на какое время преступнику нужно алиби, если найденный труп остывает с определенной скоростью.

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Ведущий Иван Ургант высмеял задачу о скорости остывания трупа, которую задали решить школьникам в Тобольске. Новость о нестандартном задании прозвучала в эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. «Школьникам дали задачу о скорости остывания трупа. Как будто бы они не знают. Я напомню, это знаменитая 246-я школа имени Дукалиса города Тобольска. С другой стороны, как дети будут учиться жизни? Математические задачи решаешь и сразу понимаешь, как жить. Например: отец взял микрозайм под 140% годовых, перестал отдавать их через месяц. Вопрос: через сколько коллекторы напишут на дверях „Верни долг, мразь!“?» — пошутил Иван Ургант в эфире своего вечернего шоу. URA.RU ранее писало, что отца одного из тобольских школьников возмутила задача, заданная его ребенку. В ней дети должны были определить, на какое время преступнику нужно алиби, если найденный труп остывает с определенной скоростью.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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