Ведущий Иван Ургант высмеял задачу о скорости остывания трупа, которую задали решить школьникам в Тобольске. Новость о нестандартном задании прозвучала в эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.
«Школьникам дали задачу о скорости остывания трупа. Как будто бы они не знают. Я напомню, это знаменитая 246-я школа имени Дукалиса города Тобольска. С другой стороны, как дети будут учиться жизни? Математические задачи решаешь и сразу понимаешь, как жить. Например: отец взял микрозайм под 140% годовых, перестал отдавать их через месяц. Вопрос: через сколько коллекторы напишут на дверях „Верни долг, мразь!“?» — пошутил Иван Ургант в эфире своего вечернего шоу.
URA.RU ранее писало, что отца одного из тобольских школьников возмутила задача, заданная его ребенку. В ней дети должны были определить, на какое время преступнику нужно алиби, если найденный труп остывает с определенной скоростью.
Ведущий Иван Ургант высмеял задачу о скорости остывания трупа, которую задали решить школьникам в Тобольске. Новость о нестандартном задании прозвучала в эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. «Школьникам дали задачу о скорости остывания трупа. Как будто бы они не знают. Я напомню, это знаменитая 246-я школа имени Дукалиса города Тобольска. С другой стороны, как дети будут учиться жизни? Математические задачи решаешь и сразу понимаешь, как жить. Например: отец взял микрозайм под 140% годовых, перестал отдавать их через месяц. Вопрос: через сколько коллекторы напишут на дверях „Верни долг, мразь!“?» — пошутил Иван Ургант в эфире своего вечернего шоу. URA.RU ранее писало, что отца одного из тобольских школьников возмутила задача, заданная его ребенку. В ней дети должны были определить, на какое время преступнику нужно алиби, если найденный труп остывает с определенной скоростью.