Родителей учеников возмутили методы обучения в тобольской школе Фото: Анна Майорова © URA.RU

Ученикам одной из школ Тобольска на уроке биологии задали задачу, в которой предложили рассчитать, за какое время остывает труп человека. Об этом в группе «Типичный Тобольск» соцсети «ВКонтакте» рассказал отец одного из учеников Игорь Кондрахин, приложив подтверждающее фото.

«Задача. В 20:00 вечера был обнаружен труп убитого мужчины. На какое время должно быть алиби у подозреваемого, если известно, что тело отдает тепло 1, 5 градуса в час», — указано на фото, которое приложил автор поста.

Отец тобольского школьника выразил недоумение по поводу поставленного вопроса. «Я извиняюсь, может я чего-то не понимаю, но что это за задачи такие?», — поинтересовался он в своей публикации. В комментариях к записи мнения пользователей разделились. «Задайте этот вопрос завучу и директору. Задачи и правда странные», — считает Полина Баева. «А у самого учителя не хватает мозгов такие задачи не задавать ученикам? Или доставляют удовольствие их ответы? В задачниках что, другие задачи перевелись?», — поинтересовалась Лидия Назарова. «А что не так? Обычная задача, обычное дано. Или вы в каком-то мире с единорогами живете и не знаете, что трупы бывают?», — добавила Дарья Редькина.

В региональный департамент образования направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Отец одного из учеников разместил в соцсетях фотографию задачи Игорь Кондрахин, паблик «Типичный Тобольск», соцсеть «ВКонтакте»

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