Плющенко раскритиковал фигуристку Трусову за характер

Фигуристу, представляющему страну, стоит повременить с экспериментами во время выступления, считает Евгений Плющенко Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Олимпийские игры-2022 в Пекине

Двухкратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко признался, что ему, как тренеру, не удалось справиться с характером спортсменки Александр Трусовой. По его мнению, девушке нужно слышать наставника, чтобы выигрывать золото на Олимпиаде. Плющенко также усомнился в том, что фигуристка Анна Щербакова продолжит спортивную карьеру.

«Можно сказать, не справился с характером фигуристки. Как показала Олимпиада, и Этери Тутберидзе с ее штабом это удалось не до конца. Трусова — максималистка, которая считает, что нельзя снижать поднятую планку сложности нигде и никогда. Убежден, что на Олимпиаде нельзя идти на элементы, которые не отработаны на 100%», — рассказал Евгений Плющенко в интервью РИА «Новости».

Трусова тренировалась у Плющенко с 2020 по 2021 год. На чемпионате мира в Стокгольме она завоевала бронзу, после чего вернулась к своей прежней наставнице Этери Тутберидзе. По словам Плющенко, Трусова обиделась на него, когда он не позволил ей прыгать тройной аксель, который у нее не получался. «Тренерская доля неблагодарная. Он всегда неправ, когда фигурист ошибается», — заявил олимпийский чемпион.

По мнению Плющенко, Трусовой стоит слышать тренера, если она хочет выигрывать золото на Олимпиаде. Представляя страну, стоит повременить с экспериментами, считает фигурист.

Плющенко усомнился в том, что спортивную карьеру продолжит олимпийская чемпионка Анна Щербакова, завоевавшая золото на соревнованиях по фигурному катанию в Пекине. Однако он не исключил, что спортсменка проявит себя в других сферах жизни.

Александра Трусова завоевала серебряную медаль на Играх-2022. Она выполнила пять прыжков в четыре обороны в своей произвольной программе. По итогу двух выступлений Трусова получила 251,73 балла, уступив своей соотечественнице Анне Щербаковой. После произвольной программы фигуристка расплакалась и заявила, что ненавидит этот вид спорта и не пойдет на награждение, передает Nation News . После Трусова все же поднялась на пьедестал.

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