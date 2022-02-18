Александра Трусова выполнила самую сложную произвольную программу в истории олимпийских турниров Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

новость из сюжета Олимпийские игры-2022 в Пекине

Российским фигуристкам Анне Щербаковой и Александре Трусовой вручили медали Олимпиады-2022 в Пекине. Спортсменки заняли первое и второе место соответственно.

Трансляция награждения велась на телеканале «Матч ТВ». Вместе с ними на пьедестале стояла обладательница бронзовой медали — японская фигуристка Каори Сакамото.

Щербакова стала олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании, набрав 255,95 балла. Трусова набрала 251,73 балла и стала серебряным призером. Занявшая третье место японка получила 233,13 балла. Камила Валиева набрала 224,09 балла и заняла четвертое место.

В последний день Олимпиады в Пекине 20 февраля фигуристки выступят с показательными номерами. Камила Валиева участвовать в показательном выступлении не будет, 18 февраля она прилетит в Москву.