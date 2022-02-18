Российским фигуристкам Анне Щербаковой и Александре Трусовой вручили медали Олимпиады-2022 в Пекине. Спортсменки заняли первое и второе место соответственно.
Трансляция награждения велась на телеканале «Матч ТВ». Вместе с ними на пьедестале стояла обладательница бронзовой медали — японская фигуристка Каори Сакамото.
Щербакова стала олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании, набрав 255,95 балла. Трусова набрала 251,73 балла и стала серебряным призером. Занявшая третье место японка получила 233,13 балла. Камила Валиева набрала 224,09 балла и заняла четвертое место.
В последний день Олимпиады в Пекине 20 февраля фигуристки выступят с показательными номерами. Камила Валиева участвовать в показательном выступлении не будет, 18 февраля она прилетит в Москву.
Российским фигуристкам Анне Щербаковой и Александре Трусовой вручили медали Олимпиады-2022 в Пекине. Спортсменки заняли первое и второе место соответственно. Трансляция награждения велась на телеканале «Матч ТВ». Вместе с ними на пьедестале стояла обладательница бронзовой медали — японская фигуристка Каори Сакамото. Щербакова стала олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании, набрав 255,95 балла. Трусова набрала 251,73 балла и стала серебряным призером. Занявшая третье место японка получила 233,13 балла. Камила Валиева набрала 224,09 балла и заняла четвертое место. В последний день Олимпиады в Пекине 20 февраля фигуристки выступят с показательными номерами. Камила Валиева участвовать в показательном выступлении не будет, 18 февраля она прилетит в Москву.