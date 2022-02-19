Жители ЯНАО обвинили медиков в недостоверных результатах анализов

В лаборатории Надыма выдают неправильные результаты анализов, заявляют жители Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Надыма (ЯНАО) обвинили лабораторию районной больницы в недостоверных результатах анализов, по которым врачи ставят диагнозы. Об этом горожане сообщают в соцсети «ВКонтакте».

«Что творится у нас в МУЗ ЦРБ, в частности в лаборатории. Не могут сделать качественные результаты анализов, то запятую в показателях забудут поставить, то все показатели отличные, все в норме, а человек от боли уже на стены лезет. Из-за ваших ошибок врачи не могут диагноз поставить или наоборот, назначают то, что не надо. У вас реактивы старые или вообще просрочены, или лаборанты не профессионалы. Пошли сделали анализы в „Элиту“, там через Москву пришли результаты, все показатели превышает норму в четыре раза. Если бы все сделали вовремя и качественно, не пришлось бы в течение месяца пить одни обезболивающее и садить печень с желудком», — написал анонимный житель в группе «Злой и добрый надымчанин».

По результатам анализов у некоторых жителей исчезают хронические заболевания или появляются страшные диагнозы. «У меня хроническая болезнь, при которой в норме анализов не было с четырех лет. У нашей МУЗ ЦРБ я идеально здорова», — добавила Виктория Кабаева.

«Мне тоже выдали результаты, врач посмотрела и сказала, что я должна быть на гемодиализе. В результате все нормально. И никто не несет ответственности за такие вот результаты», — написала Катерина Лыскова.

В Надымской районной больнице не согласились с отзывами надымчан. «В нашей лаборатории работает высококвалифицированный персонал. Регулярно проводится проверка качества исследований. Лаборатория ежегодно получает свидетельство об участии в федеральном контроле качества», — ответили на пост в учреждении. Также в больнице добавили, что не могут провести проверку, так как негативный пост написан анонимно и просят автора связаться с ЦРБ.

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