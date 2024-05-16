В ЯНАО умер ветеран ВОВ, который был узником фашистских концлагерей

17 мая 2024 в 07:26 Размер текста - 17 +

Александр Якушенков в шесть лет вместе с односельчанами попал в концлагерь Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В ЯНАО на 88-м году ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны, который в шесть лет стал узником фашистских концлагерей, Александр Якушенков. Об этом сообщил глава Надымского района Дмитрий Жаромских. «Ушел из жизни ветеран ВОВ, несовершеннолетний узник фашистских концлагерей Александр Якушенков. Мы знаем, через что ему пришлось пройти в детские годы. Как и миллионы советских детей маленький Александр стал свидетелем ужасов войны. Не утратив веры в человечность, уважение и любовь к ближнему, он прошел по жизни оптимистом, профессионалом, человеком с добрым сердцем», — написал Жаромских в telegram-канале. Александр Якушенков родился 5 апреля 1937 года в деревне Крутогорка (Смоленская область). В шесть лет вместе с односельчанами попал в концлагерь, а после возвращения еще три года с семьей жил в землянке. В Надым он приехал в 1978 году. Работал фрезеровщиком в ремонтно-механическом предприятии «Надымгазэнергоремонт». На Ямале прожил 45 лет. Здесь вместе с супругой воспитал двоих детей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ЯНАО на 88-м году ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны, который в шесть лет стал узником фашистских концлагерей, Александр Якушенков. Об этом сообщил глава Надымского района Дмитрий Жаромских. «Ушел из жизни ветеран ВОВ, несовершеннолетний узник фашистских концлагерей Александр Якушенков. Мы знаем, через что ему пришлось пройти в детские годы. Как и миллионы советских детей маленький Александр стал свидетелем ужасов войны. Не утратив веры в человечность, уважение и любовь к ближнему, он прошел по жизни оптимистом, профессионалом, человеком с добрым сердцем», — написал Жаромских в telegram-канале. Александр Якушенков родился 5 апреля 1937 года в деревне Крутогорка (Смоленская область). В шесть лет вместе с односельчанами попал в концлагерь, а после возвращения еще три года с семьей жил в землянке. В Надым он приехал в 1978 году. Работал фрезеровщиком в ремонтно-механическом предприятии «Надымгазэнергоремонт». На Ямале прожил 45 лет. Здесь вместе с супругой воспитал двоих детей.