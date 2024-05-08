Китай резко поднял тарифы на грузоперевозки в Россию и Беларусь

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Цены на перевозки грузов из Китая в Россию и Беларусь возросли на 500-800 и более долларов США, заявили в транспортно-логистическом портале Infotrans Фото:

Тарифы на железнодорожные перевозки из Китая в Россию и Беларусь с 6 мая резко возросли. Об этом сообщает транспортно-логистический портал Infotrans, ссылаясь на информацию экспедиционных компаний.

«Рост цен связан с уменьшением количества свободных контейнеров в Китае, а также с большими „пробками“, возникшими на границах с Китаем», — сообщил портал. Там же отметили, что цены возросли на 500-800 и более долларов США. Сумма колеблется в зависимости от станции отправления.

Портал также сообщил об увеличении тарифов на морские перевозки из Китая. Они варьируются от 800 до 1500 долларов США, в зависимости от порта отправления.

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Тарифы на железнодорожные перевозки из Китая в Россию и Беларусь с 6 мая резко возросли. Об этом сообщает транспортно-логистический портал Infotrans, ссылаясь на информацию экспедиционных компаний. «Рост цен связан с уменьшением количества свободных контейнеров в Китае, а также с большими „пробками“, возникшими на границах с Китаем», — сообщил портал. Там же отметили, что цены возросли на 500-800 и более долларов США. Сумма колеблется в зависимости от станции отправления. Портал также сообщил об увеличении тарифов на морские перевозки из Китая. Они варьируются от 800 до 1500 долларов США, в зависимости от порта отправления.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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