Экономика Китай резко поднял тарифы на грузоперевозки в Россию и Беларусь 08 мая 2024 в 12:35 Размер текста - 17 + Цены на перевозки грузов из Китая в Россию и Беларусь возросли на 500-800 и более долларов США, заявили в транспортно-логистическом портале Infotrans Фото: Анна Майорова © URA.RU Тарифы на железнодорожные перевозки из Китая в Россию и Беларусь с 6 мая резко возросли. Об этом сообщает транспортно-логистический портал Infotrans, ссылаясь на информацию экспедиционных компаний. «Рост цен связан с уменьшением количества свободных контейнеров в Китае, а также с большими „пробками“, возникшими на границах с Китаем», — сообщил портал . Там же отметили, что цены возросли на 500-800 и более долларов США. Сумма колеблется в зависимости от станции отправления. Портал также сообщил об увеличении тарифов на морские перевозки из Китая. Они варьируются от 800 до 1500 долларов США, в зависимости от порта отправления. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Тарифы на железнодорожные перевозки из Китая в Россию и Беларусь с 6 мая резко возросли. Об этом сообщает транспортно-логистический портал Infotrans, ссылаясь на информацию экспедиционных компаний. «Рост цен связан с уменьшением количества свободных контейнеров в Китае, а также с большими „пробками“, возникшими на границах с Китаем», — сообщил портал. Там же отметили, что цены возросли на 500-800 и более долларов США. Сумма колеблется в зависимости от станции отправления. Портал также сообщил об увеличении тарифов на морские перевозки из Китая. Они варьируются от 800 до 1500 долларов США, в зависимости от порта отправления. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям