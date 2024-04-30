30 апреля 2024

МРОТ в России хотят увеличить до 30 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Предложение парламентарии внесли накануне подготовки бюджета 2025 года Фото:

В Госдуме выступили с инициативой увеличить МРОТ с 19,2 тысяч рублей до 30 тысяч. Соответствующий законопроект подготовил к внесению в нижнюю палату парламента глава комитета по труду Ярослав Нилов.

«В условиях санкционного давления необходимо кардинально пересмотреть политику в отношении доходов населения. В первую очередь следует установить МРОТ, способный обеспечить приемлемый уровень жизни как для самого работника, так и его детей», — цитируют текст пояснительной записки к законопроекту «Известия».

Установить МРОТ в сумме 30 тысяч рублей ежемесячно парламентарии предлагают с 1 января 2025 года. По словам главы комитета Госдумы по труду, его нужно повышать более высокими темпами. Рекомендации направлены накануне подготовки проекта федерального бюджета на 2025 год.

Ранее в России предложили увеличить размер пособий для беременных. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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В Госдуме выступили с инициативой увеличить МРОТ с 19,2 тысяч рублей до 30 тысяч. Соответствующий законопроект подготовил к внесению в нижнюю палату парламента глава комитета по труду Ярослав Нилов. «В условиях санкционного давления необходимо кардинально пересмотреть политику в отношении доходов населения. В первую очередь следует установить МРОТ, способный обеспечить приемлемый уровень жизни как для самого работника, так и его детей», — цитируют текст пояснительной записки к законопроекту «Известия». Установить МРОТ в сумме 30 тысяч рублей ежемесячно парламентарии предлагают с 1 января 2025 года. По словам главы комитета Госдумы по труду, его нужно повышать более высокими темпами. Рекомендации направлены накануне подготовки проекта федерального бюджета на 2025 год. Ранее в России предложили увеличить размер пособий для беременных. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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