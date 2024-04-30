МРОТ в России хотят увеличить до 30 тысяч рублей

01 мая 2024 в 02:54 Размер текста - 17 +

Предложение парламентарии внесли накануне подготовки бюджета 2025 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Госдуме выступили с инициативой увеличить МРОТ с 19,2 тысяч рублей до 30 тысяч. Соответствующий законопроект подготовил к внесению в нижнюю палату парламента глава комитета по труду Ярослав Нилов. «В условиях санкционного давления необходимо кардинально пересмотреть политику в отношении доходов населения. В первую очередь следует установить МРОТ, способный обеспечить приемлемый уровень жизни как для самого работника, так и его детей», — цитируют текст пояснительной записки к законопроекту «Известия». Установить МРОТ в сумме 30 тысяч рублей ежемесячно парламентарии предлагают с 1 января 2025 года. По словам главы комитета Госдумы по труду, его нужно повышать более высокими темпами. Рекомендации направлены накануне подготовки проекта федерального бюджета на 2025 год. Ранее в России предложили увеличить размер пособий для беременных. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Госдуме выступили с инициативой увеличить МРОТ с 19,2 тысяч рублей до 30 тысяч. Соответствующий законопроект подготовил к внесению в нижнюю палату парламента глава комитета по труду Ярослав Нилов. «В условиях санкционного давления необходимо кардинально пересмотреть политику в отношении доходов населения. В первую очередь следует установить МРОТ, способный обеспечить приемлемый уровень жизни как для самого работника, так и его детей», — цитируют текст пояснительной записки к законопроекту «Известия». Установить МРОТ в сумме 30 тысяч рублей ежемесячно парламентарии предлагают с 1 января 2025 года. По словам главы комитета Госдумы по труду, его нужно повышать более высокими темпами. Рекомендации направлены накануне подготовки проекта федерального бюджета на 2025 год. Ранее в России предложили увеличить размер пособий для беременных. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.