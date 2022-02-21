Тюменский экс-депутат: Путин вернет великую Российскую империю

22 февраля 2022 в 13:16 Размер текста - 17 +

В ночь с 21 на 22 февраля 2022 года Президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Признание независимости ДНР и ЛНР По мнению бывшего депутата Тюменской городской думы Игоря Ракши, признание президентом РФ Владимиром Путиным независимости Донецкой и Луганской народных Республик стало очередным шагом на пути к восстановлению Российской империи. Об этом он заявил в беседе с URA.RU. «Я не сомневаюсь в том, что новой Российской империи — быть. К России уже потянулись многие бывшие союзные республики, которые сегодня еще пытаются удержать в своих лапах западные агрессоры. Для них единственный выход — это снова быть вместе с мощной Российской державой, где есть духовность, нравственность, поклоняются и боготворят женщину, а не те ценности, которые пропагандируются Западом. Россия снова станет величайшей Российской империей, ну, а мы будем молиться за нашего будущего императора», — пояснил Ракша в беседе с URA.RU. При этом, Ракша добавил, что Российская Федерация находится на грани войны. «Сегодня мы видим, что Россия находится на грани войны. Вполне возможно, что у Зеленского (Владимир Зеленский, президент Украины — прим. ред.) есть ядерное оружие или какие-то наработки по нему, потому что при Советском союзе его разрабатывали именно на Украине. Он мог неспроста сделать определенные заявления на эту тему», — сообщил бывший тюменский депутат URA.RU. Ранее агентство писало о том, что президент России Владимир Путин признал независимость Донецкой и Луганской народных республик. В ряде стран резко осудили подобный шаг со стороны властей РФ. В ООН призвали Россию немедленно отказаться от признания независимости самопровозглашенных республик Донбасса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

По мнению бывшего депутата Тюменской городской думы Игоря Ракши, признание президентом РФ Владимиром Путиным независимости Донецкой и Луганской народных Республик стало очередным шагом на пути к восстановлению Российской империи. Об этом он заявил в беседе с URA.RU. «Я не сомневаюсь в том, что новой Российской империи — быть. К России уже потянулись многие бывшие союзные республики, которые сегодня еще пытаются удержать в своих лапах западные агрессоры. Для них единственный выход — это снова быть вместе с мощной Российской державой, где есть духовность, нравственность, поклоняются и боготворят женщину, а не те ценности, которые пропагандируются Западом. Россия снова станет величайшей Российской империей, ну, а мы будем молиться за нашего будущего императора», — пояснил Ракша в беседе с URA.RU. При этом, Ракша добавил, что Российская Федерация находится на грани войны. «Сегодня мы видим, что Россия находится на грани войны. Вполне возможно, что у Зеленского (Владимир Зеленский, президент Украины — прим. ред.) есть ядерное оружие или какие-то наработки по нему, потому что при Советском союзе его разрабатывали именно на Украине. Он мог неспроста сделать определенные заявления на эту тему», — сообщил бывший тюменский депутат URA.RU. Ранее агентство писало о том, что президент России Владимир Путин признал независимость Донецкой и Луганской народных республик. В ряде стран резко осудили подобный шаг со стороны властей РФ. В ООН призвали Россию немедленно отказаться от признания независимости самопровозглашенных республик Донбасса.