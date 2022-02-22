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Политики ЯНАО рассказали о запомнившихся подарках к 23 февраля

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Жириновский. Москва, чиновники, политик, чиновник, политика, министр
Политики ЯНАО поделились воспоминаниями о службе Фото:

Политики и чиновники из ЯНАО в День защитника Отечества вспомнили о своей армейской службе. Для вице-мэра Салехарда армия запомнилась обучением товарища русскому языку, для партийного лидера двойная порция масла стала самым запомнившимся подарком, а для депутата регпарламента — расческа. Своими историями с URA.RU поделились деятели ЯНАО.

Замглавы Салехарда Николай Токарчук помогал сослуживцу-южанину из одной из национальных республик избавиться от акцента по просьбе последнего. Он три года служил на флоте еще во времена СССР.

«Я посоветовал читать русскую классическую литературу вслух и добавил, если что-то непонятно будет, пусть спрашивает. На боевой вахте сидели он, я и еще один Николай. И вот наш товарищ спрашивает различные слова, а потом говорит: „а что такое Санта-Клаус“, мы объяснили, что это Дед Мороз. А второй Николай спросил у него сразу же, что такое Ку-клукс-клан, тот с полной уверенностью ответил, что это Снегурочка», — пояснил Токарчук смеясь. Также замглавы мэрии рассказал, что самым запоминающимся для него подарком на 23 февраля стало увольнение на два часа за успехи в службе. Тогда он успел сходить в видеосалон на фильм «Девять с половиной недель».

Самым запоминающимся подарком для первого заместителя председателя заксобрания ЯНАО и руководителя регионального отделения партии «Единая Россия» Алексея Ситникова к 23 февраля стало масло. «В армии очень хорошие подарки были — двойное масло и какой-нибудь десерт от жен офицеров — это очень запоминающиеся в тех условиях подарки», — рассказал политик. Ситников служил в пограничных войсках Комитета государственной безопасности СССР на границе с Китаем с 1984 по 1986 год.

Еще одного депутата регпарламента, Максима Лазарева, впечатлила «большая шикарная расческа» и шапочка для плавания в качестве подарка — он совершенно лыс. «Я все думал, куда же я могу их применить. В бассейне с меня шапочки не требуют, а вот расческу я потом подвешивал на свой замочек к курточке с капюшона на молодежные мероприятия, и она благодатно так смотрелась с моей лысой головой», — пояснил политик.

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Политики и чиновники из ЯНАО в День защитника Отечества вспомнили о своей армейской службе. Для вице-мэра Салехарда армия запомнилась обучением товарища русскому языку, для партийного лидера двойная порция масла стала самым запомнившимся подарком, а для депутата регпарламента — расческа. Своими историями с URA.RU поделились деятели ЯНАО. Замглавы Салехарда Николай Токарчук помогал сослуживцу-южанину из одной из национальных республик избавиться от акцента по просьбе последнего. Он три года служил на флоте еще во времена СССР. «Я посоветовал читать русскую классическую литературу вслух и добавил, если что-то непонятно будет, пусть спрашивает. На боевой вахте сидели он, я и еще один Николай. И вот наш товарищ спрашивает различные слова, а потом говорит: „а что такое Санта-Клаус“, мы объяснили, что это Дед Мороз. А второй Николай спросил у него сразу же, что такое Ку-клукс-клан, тот с полной уверенностью ответил, что это Снегурочка», — пояснил Токарчук смеясь. Также замглавы мэрии рассказал, что самым запоминающимся для него подарком на 23 февраля стало увольнение на два часа за успехи в службе. Тогда он успел сходить в видеосалон на фильм «Девять с половиной недель». Самым запоминающимся подарком для первого заместителя председателя заксобрания ЯНАО и руководителя регионального отделения партии «Единая Россия» Алексея Ситникова к 23 февраля стало масло. «В армии очень хорошие подарки были — двойное масло и какой-нибудь десерт от жен офицеров — это очень запоминающиеся в тех условиях подарки», — рассказал политик. Ситников служил в пограничных войсках Комитета государственной безопасности СССР на границе с Китаем с 1984 по 1986 год. Еще одного депутата регпарламента, Максима Лазарева, впечатлила «большая шикарная расческа» и шапочка для плавания в качестве подарка — он совершенно лыс. «Я все думал, куда же я могу их применить. В бассейне с меня шапочки не требуют, а вот расческу я потом подвешивал на свой замочек к курточке с капюшона на молодежные мероприятия, и она благодатно так смотрелась с моей лысой головой», — пояснил политик.
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