В Тюменской области выросли детские пособия

В Тюменской области начали индексировать региональные пособия на детей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Пособия, которые тюменцы ежеквартально получают на детей, начали ежегодно индексировать. Соответствующее решение закреплено в постановлении правительства Тюменской области, размещенном на портале для официального опубликования правовой информации.

«Пособия и доплата, установленные пунктом 10.1, индексируются раз в год с 1 февраля текущего года, в соответствии с коэффициентом, определяемым правительством РФ. Увеличение будет проходить исходя из роста индекса потребительских цен за предыдущий год», — такие изменения внесены в постановление правительства области «О пособии на ребенка».

Речь идет о региональном ежеквартальном пособии на ребенка, которое предоставляется нуждающимся семьям. В том числе, с доплатами для обеспечения детей первого и второго года жизни молочными продуктами.

С 1 февраля данные выплаты были увеличены на 8,4%. Сейчас их размеры составляют:

— пособие на ребенка: 436 рублей для всех территорий области и 569 рублей для Уватского района;

— пособие на ребенка до года (с учетом доплаты за молочное питание): 1308 и 1707 рублей соответственно;

— пособие на ребенка в возрасте от года до двух лет (с учетом доплаты за молочное питание): 872 и 1138 рублей;

— пособие на ребенка, если его мать — одиночка, либо отец военнослужащий-срочник, либо если родители не платят алименты: 726 и 947 рублей;

— аналогичное пособие на ребенка в возрасте до одного года: 1599 и 2086 рублей;

— аналогичное пособие на ребенка от года до двух лет: 1163 и 1517 рублей.

«За ежеквартальным пособием может обратиться один из родителей, проживающий в Тюменской области, воспитывающий ребенка (детей) в возрасте до 16 лет (обучающегося в общеобразовательной организации — до окончания обучения, но не более чем до 18 лет). Среднедушевой доход семьи не должен превышать величину прожиточного минимума (в 2022 году — 13 793 рубля)», — рассказали URA.RU в департаменте соцразвития региона.

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