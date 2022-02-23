Власти ЯНАО рассказали жителям региона, как выбираться с Украины

24 февраля 2022 в 18:32 Размер текста - 17 +

Ямальцам, оказавшимся на Украине, нужно обратиться в МИД РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Военная операция РФ на Украине Жители ЯНАО, которые сейчас находятся на Украине, чтобы выбраться из страны, должны позвонить в ситуационно-кризисный центр МИД РФ. Об этом сообщается в официальном telegram-канале властей региона. «Департамент внешних связей ЯНАО проконсультировался с МИД России. По всем вопросам жители Ямала, оказавшиеся на территории Украины, должны обращаться по номеру телефона ситуационно-кризисного центра МИД России +7(495) 695-45-45; или на электронную почту dskc@mid.ru», — говорится в сообщении. Только этот центр имеет полномочия по оказанию помощи жителям России на Украине. Сегодня утром, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. Росавиация запретила перелеты в южные города страны, находящиеся на границе с Украиной. Авиакомпания «Ямал» отменила все рейсы в Краснодар. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Жители ЯНАО, которые сейчас находятся на Украине, чтобы выбраться из страны, должны позвонить в ситуационно-кризисный центр МИД РФ. Об этом сообщается в официальном telegram-канале властей региона. «Департамент внешних связей ЯНАО проконсультировался с МИД России. По всем вопросам жители Ямала, оказавшиеся на территории Украины, должны обращаться по номеру телефона ситуационно-кризисного центра МИД России +7(495) 695-45-45; или на электронную почту dskc@mid.ru», — говорится в сообщении. Только этот центр имеет полномочия по оказанию помощи жителям России на Украине. Сегодня утром, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. Росавиация запретила перелеты в южные города страны, находящиеся на границе с Украиной. Авиакомпания «Ямал» отменила все рейсы в Краснодар.