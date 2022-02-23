23 февраля 2022
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21 февраля 2022

Власти ЯНАО рассказали жителям региона, как выбираться с Украины

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Курган , чиновники, заседание, руки
Ямальцам, оказавшимся на Украине, нужно обратиться в МИД РФ Фото:
новость из сюжета
Военная операция РФ на Украине

Жители ЯНАО, которые сейчас находятся на Украине, чтобы выбраться из страны, должны позвонить в ситуационно-кризисный центр МИД РФ. Об этом сообщается в официальном telegram-канале властей региона.

«Департамент внешних связей ЯНАО проконсультировался с МИД России. По всем вопросам жители Ямала, оказавшиеся на территории Украины, должны обращаться по номеру телефона ситуационно-кризисного центра МИД России +7(495) 695-45-45; или на электронную почту dskc@mid.ru», — говорится в сообщении.

Только этот центр имеет полномочия по оказанию помощи жителям России на Украине. Сегодня утром, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. Росавиация запретила перелеты в южные города страны, находящиеся на границе с Украиной. Авиакомпания «Ямал» отменила все рейсы в Краснодар.

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Жители ЯНАО, которые сейчас находятся на Украине, чтобы выбраться из страны, должны позвонить в ситуационно-кризисный центр МИД РФ. Об этом сообщается в официальном telegram-канале властей региона. «Департамент внешних связей ЯНАО проконсультировался с МИД России. По всем вопросам жители Ямала, оказавшиеся на территории Украины, должны обращаться по номеру телефона ситуационно-кризисного центра МИД России +7(495) 695-45-45; или на электронную почту dskc@mid.ru», — говорится в сообщении. Только этот центр имеет полномочия по оказанию помощи жителям России на Украине. Сегодня утром, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. Росавиация запретила перелеты в южные города страны, находящиеся на границе с Украиной. Авиакомпания «Ямал» отменила все рейсы в Краснодар.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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