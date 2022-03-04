В Кургане назвали максимальную цену билета на самолет в Сочи

Из Кургана в Сочи начали летать самолеты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Специальный тариф на перевозку одного пассажира из Кургана в Сочи не может превышать 10 953 рубля. Такую сумму обозначили региональные власти, ссылаясь на соответствующее постановление правительства РФ.

«Размер специального тарифа на перевозку одного пассажира в данном направлении [в Сочи] в салоне экономического класса установлен постановлением правительства Российской Федерации. По данному направлению он не может превышать 10 953 рубля», — говорится в релизе на сайте областного правительства.

5 марта из курганского аэропорта в Сочи вылетел первый в этом году авиарейс. На юг России улетели 57 человек. Перелеты осуществляет авиакомпания «Pegas Fly». Рейсы совершаются с 5 марта по 26 марта 2022 года (вылет в 7:20). Со 2 апреля по 28 мая самолет в Сочи вылетает в 7:05.

URA.RU писало, что на 18 января стоимость мартовских билетов из Сочи в Курган варьировалась от 3791 до 3891 рубля. Стоимость билетов в обратную сторону достигала 4666 рублей. В следующие месяцы их цена была дороже — стоимость достигала 7401 рубля. В 2022 году в Кургане запускают новые субсидированные авиарейсы в Санкт-Петербург, Сургут (ХМАО), Сочи и Симферополь.

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