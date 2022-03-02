Татьяна Кравец подала в избирком документы для выдвижения в гордуму Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Замдиректора гимназии №47 Татьяна Кравец подала в избирком документы для выдвижения в гордуму Кургана. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального отделения «Единой России».

«Татьяна Кравец подала в окружную избирательную комиссию №5 документы на выдвижение в Курганскую городскую думу седьмого созыва», — рассказали в партии. В ГАС «Выборы» указано, что Кравец действительно является выдвинутым кандидатом в депутаты гордумы. Также отмечается, что на момент выдвижения она работает заместителем директора гимназии №47 по воспитательной работе.

Довыборы в городскую думу Кургана назначены на 24 апреля. Место в гордуме по округу №5 стало вакантным в июле 2021 года, когда экс-депутат Роман Сергеечев добровольно сдал мандат и вышел из «Единой России». Ранее URA.RU сообщало, что Кравец стала победителем предварительного внутрипартийного голосования, по результатам которого «Единая Россия» планировала определиться с кандидатом в депутаты.

Кравец стала третьим кандидатом в гордуму по округу №5. Ранее документы на выдвижение в избирком подали заместитель директора ООО «Арт-Строй 45» Игорь Гатаулин (КПРФ) и бухгалтер Татьяна Липатова (ЛДПР). От партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» в довыборах будет участвовать экс-депутат гордумы Роман Кайгородов, сдавший мандат в октябре 2021 года. Выдвижение кандидатов на довыборы в гордуму продолжится до 4 марта.

Татьяна Кравец выдвинулась на довыборы в гордуму Кургана по округу №5 Фото предоставлено пресс-службой регионального отделения «Единой России»

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