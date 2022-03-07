В Тюмени закрылись магазины крупной парфюмерной сети

Магазины Sephora располагались в трех тюменских ТРЦ Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В Тюмени перестали работать магазины крупной парфюмерной сети Sephora. Информация об этом размещена на официальном сайте компании. Также для тюменцев стали недоступны заказы в интернет-магазине сети.

«Мы временно приостанавливаем работу наших розничных магазинов и не будем принимать заказы в интернет-магазине. Все онлайн-заказы, оформленные до конца дня 7 марта, будут выполнены», — говорится в объявлении на сайте Sephora.

В Тюмени работало три магазина сети. Они размещались в торгово-развлекательных центрах «Гудвин», «Кристалл» и «Галерея Вояж».

Ранее агентство писало, что в России из-за введенных санкций, последовавших за началом спецоперации на Украине, временно закрываются рестораны McDonald’s. Но, по состоянию на 9 марта, в Тюмени точки общепита продолжают работу.