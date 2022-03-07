07 марта 2022
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04 марта 2022

В Тюмени закрылись магазины крупной парфюмерной сети

© Служба новостей «URA.RU»
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Торговый центр. Тюмень, торговый центр, покупатели, распродажа, sale, тц, посетители тц, тц гудвин
Магазины Sephora располагались в трех тюменских ТРЦ Фото:
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В Тюмени перестали работать магазины крупной парфюмерной сети Sephora. Информация об этом размещена на официальном сайте компании. Также для тюменцев стали недоступны заказы в интернет-магазине сети.

«Мы временно приостанавливаем работу наших розничных магазинов и не будем принимать заказы в интернет-магазине. Все онлайн-заказы, оформленные до конца дня 7 марта, будут выполнены», — говорится в объявлении на сайте Sephora.

В Тюмени работало три магазина сети. Они размещались в торгово-развлекательных центрах «Гудвин», «Кристалл» и «Галерея Вояж».

Ранее агентство писало, что в России из-за введенных санкций, последовавших за началом спецоперации на Украине, временно закрываются рестораны McDonald’s. Но, по состоянию на 9 марта, в Тюмени точки общепита продолжают работу.

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В Тюмени перестали работать магазины крупной парфюмерной сети Sephora. Информация об этом размещена на официальном сайте компании. Также для тюменцев стали недоступны заказы в интернет-магазине сети. «Мы временно приостанавливаем работу наших розничных магазинов и не будем принимать заказы в интернет-магазине. Все онлайн-заказы, оформленные до конца дня 7 марта, будут выполнены», — говорится в объявлении на сайте Sephora. В Тюмени работало три магазина сети. Они размещались в торгово-развлекательных центрах «Гудвин», «Кристалл» и «Галерея Вояж». Ранее агентство писало, что в России из-за введенных санкций, последовавших за началом спецоперации на Украине, временно закрываются рестораны McDonald’s. Но, по состоянию на 9 марта, в Тюмени точки общепита продолжают работу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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