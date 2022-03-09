Бывший депутат Тюменской облдумы попал под санкции Запада

10 марта 2022 в 16:02 Размер текста - 17 +

Дмитрий Горицкий поддержал решение о сотрудничестве с Донбассом и попал под санкции Фото: Николай Бастриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Сенатор от Тюменской области в Совете Федерации РФ, а также бывший депутат Тюменской областной думы Дмитрий Горицкий попал под санкции Евросоюза. Соответствующие данные опубликованы на официальном сайте ЕС. «Член Совета Федерации Дмитрий Юрьевич Горицкий. Дата рождения — 28.10.1970 года», — такие данные приводятся в санкционном списке, опубликованном на официальном сайте Евросоюза. Дмитрий Горицкий стал сенатором Совфеда осенью 2021 года. Ранее он являлся депутатом Тюменской областной думы, откуда и был выдвинут на новую должность. В санкционный список Горицкий попал из-за того, что поддержал решение правительства заключить «Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и Донецкой Народной Республикой». Ранее URA.RU писало, что поддержка ДНР и ЛНР со стороны России, а также спецоперация, которую страна ведет на Украине, стали поводом для введения жестких санкций в отношении законодателей и крупных бизнесменов России. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Сенатор от Тюменской области в Совете Федерации РФ, а также бывший депутат Тюменской областной думы Дмитрий Горицкий попал под санкции Евросоюза. Соответствующие данные опубликованы на официальном сайте ЕС. «Член Совета Федерации Дмитрий Юрьевич Горицкий. Дата рождения — 28.10.1970 года», — такие данные приводятся в санкционном списке, опубликованном на официальном сайте Евросоюза. Дмитрий Горицкий стал сенатором Совфеда осенью 2021 года. Ранее он являлся депутатом Тюменской областной думы, откуда и был выдвинут на новую должность. В санкционный список Горицкий попал из-за того, что поддержал решение правительства заключить «Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и Донецкой Народной Республикой». Ранее URA.RU писало, что поддержка ДНР и ЛНР со стороны России, а также спецоперация, которую страна ведет на Украине, стали поводом для введения жестких санкций в отношении законодателей и крупных бизнесменов России.