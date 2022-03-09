09 марта 2022

Бывший депутат Тюменской облдумы попал под санкции Запада

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Областная дума. Июнь. Тюмень, горицкий дмитрий
Дмитрий Горицкий поддержал решение о сотрудничестве с Донбассом и попал под санкции Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Сенатор от Тюменской области в Совете Федерации РФ, а также бывший депутат Тюменской областной думы Дмитрий Горицкий попал под санкции Евросоюза. Соответствующие данные опубликованы на официальном сайте ЕС.

«Член Совета Федерации Дмитрий Юрьевич Горицкий. Дата рождения — 28.10.1970 года», — такие данные приводятся в санкционном списке, опубликованном на официальном сайте Евросоюза.

Дмитрий Горицкий стал сенатором Совфеда осенью 2021 года. Ранее он являлся депутатом Тюменской областной думы, откуда и был выдвинут на новую должность.

В санкционный список Горицкий попал из-за того, что поддержал решение правительства заключить «Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и Донецкой Народной Республикой». Ранее URA.RU писало, что поддержка ДНР и ЛНР со стороны России, а также спецоперация, которую страна ведет на Украине, стали поводом для введения жестких санкций в отношении законодателей и крупных бизнесменов России.

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Сенатор от Тюменской области в Совете Федерации РФ, а также бывший депутат Тюменской областной думы Дмитрий Горицкий попал под санкции Евросоюза. Соответствующие данные опубликованы на официальном сайте ЕС. «Член Совета Федерации Дмитрий Юрьевич Горицкий. Дата рождения — 28.10.1970 года», — такие данные приводятся в санкционном списке, опубликованном на официальном сайте Евросоюза. Дмитрий Горицкий стал сенатором Совфеда осенью 2021 года. Ранее он являлся депутатом Тюменской областной думы, откуда и был выдвинут на новую должность. В санкционный список Горицкий попал из-за того, что поддержал решение правительства заключить «Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и Донецкой Народной Республикой». Ранее URA.RU писало, что поддержка ДНР и ЛНР со стороны России, а также спецоперация, которую страна ведет на Украине, стали поводом для введения жестких санкций в отношении законодателей и крупных бизнесменов России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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