Бывший депутат Тюменской облдумы попал под санкции Запада

Сенатор от Тюменской области в Совете Федерации РФ, а также бывший депутат Тюменской областной думы Дмитрий Горицкий попал под санкции Евросоюза. Соответствующие данные опубликованы на официальном сайте ЕС.
«Член Совета Федерации Дмитрий Юрьевич Горицкий. Дата рождения — 28.10.1970 года», — такие данные приводятся в санкционном списке, опубликованном на официальном сайте Евросоюза.
Дмитрий Горицкий стал сенатором Совфеда осенью 2021 года. Ранее он являлся депутатом Тюменской областной думы, откуда и был выдвинут на новую должность.
В санкционный список Горицкий попал из-за того, что поддержал решение правительства заключить «Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и Донецкой Народной Республикой». Ранее URA.RU писало, что поддержка ДНР и ЛНР со стороны России, а также спецоперация, которую страна ведет на Украине, стали поводом для введения жестких санкций в отношении законодателей и крупных бизнесменов России.
Сенатор от Тюменской области в Совете Федерации РФ, а также бывший депутат Тюменской областной думы Дмитрий Горицкий попал под санкции Евросоюза. Соответствующие данные опубликованы на официальном сайте ЕС. «Член Совета Федерации Дмитрий Юрьевич Горицкий. Дата рождения — 28.10.1970 года», — такие данные приводятся в санкционном списке, опубликованном на официальном сайте Евросоюза. Дмитрий Горицкий стал сенатором Совфеда осенью 2021 года. Ранее он являлся депутатом Тюменской областной думы, откуда и был выдвинут на новую должность. В санкционный список Горицкий попал из-за того, что поддержал решение правительства заключить «Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и Донецкой Народной Республикой». Ранее URA.RU писало, что поддержка ДНР и ЛНР со стороны России, а также спецоперация, которую страна ведет на Украине, стали поводом для введения жестких санкций в отношении законодателей и крупных бизнесменов России.