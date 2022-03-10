Несовершеннолетний наркодилер из Иркутска попался в ЯНАО

Юношу задержали, когда он оборудовал «закладку» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Юноша, приехавший из Иркутской области в ЯНАО, чтобы заработать на распространении наркотиков, предстанет перед судом. Как сообщили представители регионального следственного управления СКР, молодой человек был задержан, когда оборудовал «закладку».

«По данным следствия, в городе Ноябрьске 17-летний юноша, прибывший из Иркутской области с целью незаконного распространения наркотических средств на территории города, 8 марта 2022 года оборудовал закладку, где разместил часть наркотиков. Однако довести до конца свой преступный умысел юноша не смог, поскольку 9 марта был задержан сотрудниками полиции», — говорится в сообщении ведомства.

Юноше предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, предпринимаются меры по установлению всех лиц, участвующих в незаконном сбыте наркотиков.

Это уже не первый случай, когда кураторы привлекают к распространению наркотиков несовершеннолетних. Ранее сообщалось, что 17-летний житель Надыма попался с крупной партией наркотиков в Салехарде.