10 марта 2022
09 марта 2022

Несовершеннолетний наркодилер из Иркутска попался в ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Приговор по Казанцеву. Екатеринбург, арест, суд, наручники, задержание
Юношу задержали, когда он оборудовал «закладку» Фото:

Юноша, приехавший из Иркутской области в ЯНАО, чтобы заработать на распространении наркотиков, предстанет перед судом. Как сообщили представители регионального следственного управления СКР, молодой человек был задержан, когда оборудовал «закладку».

«По данным следствия, в городе Ноябрьске 17-летний юноша, прибывший из Иркутской области с целью незаконного распространения наркотических средств на территории города, 8 марта 2022 года оборудовал закладку, где разместил часть наркотиков. Однако довести до конца свой преступный умысел юноша не смог, поскольку 9 марта был задержан сотрудниками полиции», — говорится в сообщении ведомства.

Юноше предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, предпринимаются меры по установлению всех лиц, участвующих в незаконном сбыте наркотиков.

Это уже не первый случай, когда кураторы привлекают к распространению наркотиков несовершеннолетних. Ранее сообщалось, что 17-летний житель Надыма попался с крупной партией наркотиков в Салехарде.

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Юноша, приехавший из Иркутской области в ЯНАО, чтобы заработать на распространении наркотиков, предстанет перед судом. Как сообщили представители регионального следственного управления СКР, молодой человек был задержан, когда оборудовал «закладку». «По данным следствия, в городе Ноябрьске 17-летний юноша, прибывший из Иркутской области с целью незаконного распространения наркотических средств на территории города, 8 марта 2022 года оборудовал закладку, где разместил часть наркотиков. Однако довести до конца свой преступный умысел юноша не смог, поскольку 9 марта был задержан сотрудниками полиции», — говорится в сообщении ведомства. Юноше предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, предпринимаются меры по установлению всех лиц, участвующих в незаконном сбыте наркотиков. Это уже не первый случай, когда кураторы привлекают к распространению наркотиков несовершеннолетних. Ранее сообщалось, что 17-летний житель Надыма попался с крупной партией наркотиков в Салехарде.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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