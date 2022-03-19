19 марта 2022
18 марта 2022

Военный из Чебаркульского района погиб на Украине

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Парк победы. Ханты-Мансийск, гвоздики, память, траур
Молодой человек погиб во время выполнения боевого задания Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Уроженец Чебаркульского района Дмитрий Кропачев погиб в ходе операции на Украине. О смерти военного сообщила его сестра в социальных сетях. В пресс-службе правительства Челябинской URA.RU области подтвердили эту информацию

«При выполнении боевого задания во время военной спецоперации на Украине, героически погиб Кропачев Дмитрий Владимирович. Прощание состоится в с. Травники 23.03.22 в 13:00 в Храме», — написала на странице паблика «Подслушано Травники», «ВКонтакте» сестра погибшего Елена.

Ранее Елена опубликовала на своей странице «ВКонтакте» фото Дмитрия Кропачева, написав «Мой любимый братишка». В пресс-службе правительства региона заявили, что семье погибшего будет оказана помощь.

Спецоперация РФ на Украине является вынужденной мерой. Президент РФ Владимир Путин, выступая на праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма отметил, что главной задачей военных является избавление жителей Донбасса «от страданий, от геноцида». Глава государства напомнил, что против жителей были организованы карательные военные операции.

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Уроженец Чебаркульского района Дмитрий Кропачев погиб в ходе операции на Украине. О смерти военного сообщила его сестра в социальных сетях. В пресс-службе правительства Челябинской URA.RU области подтвердили эту информацию «При выполнении боевого задания во время военной спецоперации на Украине, героически погиб Кропачев Дмитрий Владимирович. Прощание состоится в с. Травники 23.03.22 в 13:00 в Храме», — написала на странице паблика «Подслушано Травники», «ВКонтакте» сестра погибшего Елена. Ранее Елена опубликовала на своей странице «ВКонтакте» фото Дмитрия Кропачева, написав «Мой любимый братишка». В пресс-службе правительства региона заявили, что семье погибшего будет оказана помощь. Спецоперация РФ на Украине является вынужденной мерой. Президент РФ Владимир Путин, выступая на праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма отметил, что главной задачей военных является избавление жителей Донбасса «от страданий, от геноцида». Глава государства напомнил, что против жителей были организованы карательные военные операции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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