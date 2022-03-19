Военный из Чебаркульского района погиб на Украине

Молодой человек погиб во время выполнения боевого задания Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Уроженец Чебаркульского района Дмитрий Кропачев погиб в ходе операции на Украине. О смерти военного сообщила его сестра в социальных сетях. В пресс-службе правительства Челябинской URA.RU области подтвердили эту информацию

«При выполнении боевого задания во время военной спецоперации на Украине, героически погиб Кропачев Дмитрий Владимирович. Прощание состоится в с. Травники 23.03.22 в 13:00 в Храме», — написала на странице паблика «Подслушано Травники», «ВКонтакте» сестра погибшего Елена.

Ранее Елена опубликовала на своей странице «ВКонтакте» фото Дмитрия Кропачева, написав «Мой любимый братишка». В пресс-службе правительства региона заявили, что семье погибшего будет оказана помощь.

Спецоперация РФ на Украине является вынужденной мерой. Президент РФ Владимир Путин, выступая на праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма отметил, что главной задачей военных является избавление жителей Донбасса «от страданий, от геноцида». Глава государства напомнил, что против жителей были организованы карательные военные операции.

Фото: Елена Ахунова, «Подслушано Травники», «ВКонтакте»