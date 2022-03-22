Найдены возможные убийцы вора в законе Япончика

22 марта 2022 в 20:02 Размер текста - 17 +

Япончика убили 9 октября 2009 года Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU К смерти криминального авторитета Вячеслава Иванькова («Япончика») могут быть причастны «воры в законе» Тариел Ониани и Мераб Джангвеладзе. Следственный комитет России подозревает их в заказе убийства, пишет ИА «Прайм Крайм». «По словам источника, в качестве главных подозреваемых следствие разрабатывает грузинских „воров в законе“ Тариела Ониани и Мераба Джангвеладзе. У них, как считается, был и мотив, и уплаченное „вознаграждение“ организатору», — говорится в информации. URA.RU направило запрос в Следственный комитет РФ. На момент написания новости ответа от ведомства не поступило. Ранее суд признал организатором убийства Япончика Илью Симонию. Он был заочно арестован и объявлен в международный розыск. В январе стало известно, что он находится в турецком городе Анталия, где сблизился с местными ворами в законе. Япончика убили 9 октября 2009 года. Согласно материалам уголовного дела, мотивом было обещанное другими коронованными авторитетами Мерабом Джангвеладзе и Тариелом Ониани возвращение Симонии статуса вора в законе. По данным следствия, всего в группу предполагаемых убийц входило шесть человек, которые несколько месяцев следили за Иваньковым. Злоумышленники напали на него на Хорошевском шоссе в Москве. В Япончика выстрелили из снайперской винтовки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

К смерти криминального авторитета Вячеслава Иванькова («Япончика») могут быть причастны «воры в законе» Тариел Ониани и Мераб Джангвеладзе. Следственный комитет России подозревает их в заказе убийства, пишет ИА «Прайм Крайм». «По словам источника, в качестве главных подозреваемых следствие разрабатывает грузинских „воров в законе“ Тариела Ониани и Мераба Джангвеладзе. У них, как считается, был и мотив, и уплаченное „вознаграждение“ организатору», — говорится в информации. URA.RU направило запрос в Следственный комитет РФ. На момент написания новости ответа от ведомства не поступило. Ранее суд признал организатором убийства Япончика Илью Симонию. Он был заочно арестован и объявлен в международный розыск. В январе стало известно, что он находится в турецком городе Анталия, где сблизился с местными ворами в законе. Япончика убили 9 октября 2009 года. Согласно материалам уголовного дела, мотивом было обещанное другими коронованными авторитетами Мерабом Джангвеладзе и Тариелом Ониани возвращение Симонии статуса вора в законе. По данным следствия, всего в группу предполагаемых убийц входило шесть человек, которые несколько месяцев следили за Иваньковым. Злоумышленники напали на него на Хорошевском шоссе в Москве. В Япончика выстрелили из снайперской винтовки.