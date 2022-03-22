Найдены возможные убийцы вора в законе Япончика

К смерти криминального авторитета Вячеслава Иванькова («Япончика») могут быть причастны «воры в законе» Тариел Ониани и Мераб Джангвеладзе. Следственный комитет России подозревает их в заказе убийства, пишет ИА «Прайм Крайм».
«По словам источника, в качестве главных подозреваемых следствие разрабатывает грузинских „воров в законе“ Тариела Ониани и Мераба Джангвеладзе. У них, как считается, был и мотив, и уплаченное „вознаграждение“ организатору», — говорится в информации.
URA.RU направило запрос в Следственный комитет РФ. На момент написания новости ответа от ведомства не поступило.
Ранее суд признал организатором убийства Япончика Илью Симонию. Он был заочно арестован и объявлен в международный розыск. В январе стало известно, что он находится в турецком городе Анталия, где сблизился с местными ворами в законе.
Япончика убили 9 октября 2009 года. Согласно материалам уголовного дела, мотивом было обещанное другими коронованными авторитетами Мерабом Джангвеладзе и Тариелом Ониани возвращение Симонии статуса вора в законе. По данным следствия, всего в группу предполагаемых убийц входило шесть человек, которые несколько месяцев следили за Иваньковым. Злоумышленники напали на него на Хорошевском шоссе в Москве. В Япончика выстрелили из снайперской винтовки.
К смерти криминального авторитета Вячеслава Иванькова («Япончика») могут быть причастны «воры в законе» Тариел Ониани и Мераб Джангвеладзе. Следственный комитет России подозревает их в заказе убийства, пишет ИА «Прайм Крайм». «По словам источника, в качестве главных подозреваемых следствие разрабатывает грузинских „воров в законе“ Тариела Ониани и Мераба Джангвеладзе. У них, как считается, был и мотив, и уплаченное „вознаграждение“ организатору», — говорится в информации. URA.RU направило запрос в Следственный комитет РФ. На момент написания новости ответа от ведомства не поступило. Ранее суд признал организатором убийства Япончика Илью Симонию. Он был заочно арестован и объявлен в международный розыск. В январе стало известно, что он находится в турецком городе Анталия, где сблизился с местными ворами в законе. Япончика убили 9 октября 2009 года. Согласно материалам уголовного дела, мотивом было обещанное другими коронованными авторитетами Мерабом Джангвеладзе и Тариелом Ониани возвращение Симонии статуса вора в законе. По данным следствия, всего в группу предполагаемых убийц входило шесть человек, которые несколько месяцев следили за Иваньковым. Злоумышленники напали на него на Хорошевском шоссе в Москве. В Япончика выстрелили из снайперской винтовки.