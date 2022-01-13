В Турции нашли вора в законе, разыскиваемого за убийство Япончика

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Татуировки на руках бывшего заключенного, заключенные, зек, вор в законе, криминал
Илья Симония объявлен в международный розыск по обвинению в организации убийства Вячеслава Иванькова (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Противостояние воров в законе

Стало известно, что объявленный в международный розыск по обвинению в организации убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончик) вор в законе Илья Симония (Махо), находится в турецком городе Анталия, где сблизился с местными ворами в законе. Об этом журналистам сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Он [Илья Симония] обосновался в турецкой Анталии и пребывает в не очень хорошей кампании. 64-летний законник сблизился с „ворами в законе“. Такая активность Махо с этими гангстерами уже стала заметна турецкой полиции, которая часто „закрывает глаза“ на разыскиваемых Россией», — сообщил telegram-каналу ВЧК-ОГПУ источник.

Вора в законе Вячеслава Иванькова, более известного как Япончик, убили 9 октября 2009 года. Согласно материалам уголовного дела, мотивом было обещанное другими коронованными авторитетами Мерабом Джангвеладзе и Тариелом Ониани возвращение Симонии статуса вора в законе. «В 2009 году у Симонии не было финансовых возможностей организовать нападения на Япончика. Зато они были у Джангвеладзе», — сообщает источник.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Стало известно, что объявленный в международный розыск по обвинению в организации убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончик) вор в законе Илья Симония (Махо), находится в турецком городе Анталия, где сблизился с местными ворами в законе. Об этом журналистам сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Он [Илья Симония] обосновался в турецкой Анталии и пребывает в не очень хорошей кампании. 64-летний законник сблизился с „ворами в законе“. Такая активность Махо с этими гангстерами уже стала заметна турецкой полиции, которая часто „закрывает глаза“ на разыскиваемых Россией», — сообщил telegram-каналу ВЧК-ОГПУ источник. Вора в законе Вячеслава Иванькова, более известного как Япончик, убили 9 октября 2009 года. Согласно материалам уголовного дела, мотивом было обещанное другими коронованными авторитетами Мерабом Джангвеладзе и Тариелом Ониани возвращение Симонии статуса вора в законе. «В 2009 году у Симонии не было финансовых возможностей организовать нападения на Япончика. Зато они были у Джангвеладзе», — сообщает источник.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...