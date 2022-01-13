В Турции нашли вора в законе, разыскиваемого за убийство Япончика

Илья Симония объявлен в международный розыск по обвинению в организации убийства Вячеслава Иванькова (архивное фото) Фото: CC BY 2.0, Theo Paul, Flickr

новость из сюжета Противостояние воров в законе

Стало известно, что объявленный в международный розыск по обвинению в организации убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончик) вор в законе Илья Симония (Махо), находится в турецком городе Анталия, где сблизился с местными ворами в законе. Об этом журналистам сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Он [Илья Симония] обосновался в турецкой Анталии и пребывает в не очень хорошей кампании. 64-летний законник сблизился с „ворами в законе“. Такая активность Махо с этими гангстерами уже стала заметна турецкой полиции, которая часто „закрывает глаза“ на разыскиваемых Россией», — сообщил telegram-каналу ВЧК-ОГПУ источник.

Вора в законе Вячеслава Иванькова, более известного как Япончик, убили 9 октября 2009 года. Согласно материалам уголовного дела, мотивом было обещанное другими коронованными авторитетами Мерабом Джангвеладзе и Тариелом Ониани возвращение Симонии статуса вора в законе. «В 2009 году у Симонии не было финансовых возможностей организовать нападения на Япончика. Зато они были у Джангвеладзе», — сообщает источник.

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