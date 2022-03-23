В Курганской области учителя незаконно отстранили от работы

Прокуратура признала незаконным отстранение педагога из-за отказа от прививки Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Прокурор Курганской области признал незаконным отстранение от работы учителя, не прошедшего вакцинацию. Об этом рассказал депутат Яков Сидоров.

«Из прокуратуры Курганской области пришел ответ по нашему обращению. Он касается работника образования, педагога, который отказался вакцинироваться на определенном этапе, но не мог представить документы (медотвод), это была его принципиальная позиция. Его отстранили от работы без сохранения заработной платы. В ответе заместитель прокурора области предписал восстановить права педагога, который незаконно был отстранен от работы», — рассказал Яков Сидоров.

Депутат уточнил, что согласно постановлениям главного санитарного врача области, руководство организаций и предприятий должно было организовать условия для вакцинации не менее 80% от общей численности работников. На момент отстранения учителя в школе было привито более 80% работников. Кроме того, в постановлении рекомендовалось перевести непривитых сотрудников на удаленную работу. Несмотря на то, что учебный процесс проводился дистанционно, отстраненного педагога к работе не привлекли. Сидоров посоветовал курганцам, которых ранее отстраняли от работы, «вернуться к вопросу, кто оплатить время незаконного простоя».

URA.RU ранее писало, что прокурор Кургана назвал незаконным увольнение антипрививочников. В октябре 2021 года депутату Якову Сидоровы поступили жалобы от не вакцинированных работников курганских предприятий об отстранении от работы без содержания.

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