В Курганской области вырос госдолг

Размер госдолга увеличился за счет бюджетного кредита на инфраструктурные проекты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Госдолг Курганской области по состоянию на 1 марта составил почти 16,8 млрд рублей. Это на 642 тысячи рублей больше, чем в начале года. Такие данные приводит региональный департамент финансов.

«Информация об объеме и структуре государственного долга Курганской области. Сумма долга по состоянию на 1 марта 2022 года: 16 796 790,96 тысячи рублей», — указано в отчете департамента, опубликованном на сайте ведомства.

По состоянию на 1 января госдолг региона был ниже — 16 154 790,96 тысячи рублей. К 1 февраля он не изменялся. Согласно отчету, размер госдолга увеличился из-за бюджетного кредита на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов. Его размер составил 642 млн рублей, срок возврата — с 2024 по 2037 годы (в соответствии с графиком).

Ранее URA.RU сообщало, что госдолг Курганской области по состоянию на 1 сентября 2021 года вырос почти на 1,5 млрд по сравнению с началом августа и впервые превысил 17,79 млрд рублей. Губернатор Вадим Шумков объяснял, что власти выплачивают дорогие коммерческие кредиты за счет более дешевых или бюджетных кредитов, и к концу 2021 года он должен снизиться. В результате к 1 января госдолг региона уменьшился до 16,15 млрд рублей.

В сентябре 2021 года стало известно, что правительство России одобрило заявку Курганской области на получение инфраструктурного кредита в размере 1,6 млрд рублей. Деньги направят на развитие района Заозерный в Кургане и Варгашинского индустриального парка. Президент РФ Владимир Путин анонсировал выдачу таких кредитов в апреле 2021 года. Тогда он объяснял, что ставка по инфраструктурному кредиту составит не более 3% годовых, а срок погашения — 15 лет.

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