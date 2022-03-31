В ЯНАО объяснили резкое повышение цен на овощи в «Пятерочке»

Причиной роста цен стали поставки импортных и тепличных овощей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Цены на товары в России

Один из крупнейших сетевых магазинов в ЯНАО «Пятерочка» взвинтил цену на овощи. В супермаркетах резко выросла стоимость капусты и перца, сообщили жители Ноябрьска в соцсети «ВКонтакте».

«В Ноябрьске в магазине „Пятерочка“ капуста теперь стоит 119 рублей, а перец красный 419 рублей. Как вам такая цена?» — написал житель города в группе «[LIFE] Независимый Ноябрьск».

Многие из участников сообщества недоумевают, почему никто не контролирует стоимость продуктов в магазинах. «А говорят, все под контролем. Только непонятно, где», — отметила Светлана Кавалжи. «Скоро будем ходить в магазин как в музей — посмотрели и ушли», — написала пользователь с ником «Ксюша Белка».

На жалобу горожан в комментариях отреагировала мэрия города. По данным администрации, цена выросла из-за поставок импортной продукции и овощей, выращенных в теплицах. «Сезонный рост цен на овощи связан с появлением на рынке импортной продукции и поставкой тепличных овощей, которые всегда дороже из-за высоких затрат на выращивание», — подчеркнули в пресс-службе мэрии.

Ранее сообщалось, что частные магазины отдаленного поселка Ханымей (ЯНАО) взвинтили ценник на продукты и товары первой необходимости. Стоимость хлеба выросла с 36 рублей до 70.

Страны Евросоюза, а также ряд других западных государств ввели против нашей страны жесткие санкции из-за спецоперации, которую Россия проводит на Украине. Санкционное давление на РФ продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Глава государства Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории российского государства и его роли в важнейших мировых событиях.

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Стоимость капусты в «Пятерочке» Фото из соцсетей

Стоимость перца Фото из соцсетей

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