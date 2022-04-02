СМИ: НОВАТЭК поменяет кредиторов проекта в ЯНАО из-за санкций

Директор компании «НОВАТЭК» Леонид Михельсон обратился к главе инвестиционного банка «ВЭБ.РФ» Игорю Шавалову с предложением передать долю в проектном финансировании «Арктик СПГ-2» «Газпромбанку». Как сообщили журналистам источники в компании, планируется передать кредит банку «Газпрома» до 400 млн евро.
«Глава „НОВАТЭКа“ Леонид Михельсон обратился к главе „ВЭБ.РФ“ Игорю Шувалову с предложением передать долю банка в проектном финансировании „Арктик СПГ-2“. Речь идет о кредите в размере до 400 € млн, который господин Михельсон просил переуступить в пользу Газпромбанка не позднее 23 марта», — сообщает «Коммерсант».
Причиной такого решения послужило внесение «ВЭБ.РФ» под санкции Минфина США, а именно американским лицам теперь запрещено взаимодействие с банком. Помимо этого в отношении организации санкции ввели ЕС и Великобритания. «Газпромбанк» был выбран в качестве того, кто получит долю в проектном финансировании «Арктик СПГ-2», потому что является выступающим агентом по расчетам между компанией и европейскими покупателями газа, а также находится только под введенными в 2014 году санкциями.
«Такая передача была предусмотрена кредитной документацией в случае расширения санкций. Санкции в отношении „ВЭБ.РФ“ создают риски внесения в SDN-list самого проекта „Арктик СПГ-2“, его акционеров и кредиторов, а также остановки выборки оставшихся кредитных средств и возникновения дефолта проекта», — добавляет издание.
Проект «Арктик СПГ-2» финансируют банки «ВЭБ.РФ», «Сбербанк», «Газпромбанк» и «Открытие». Также средства должны предоставить китайские, японские и европейские кредиторы.
Ранее URA.RU сообщало ПАО «НОВАТЭК» продолжит работу по запуску первой линии завода по сжижению газа «Арктик СПГ-2». В конце августа 2022 года панируется транспортировка первой плавучей платформы из Мурманска в акваторию Обской губы.
Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России: «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит».
Директор компании «НОВАТЭК» Леонид Михельсон обратился к главе инвестиционного банка «ВЭБ.РФ» Игорю Шавалову с предложением передать долю в проектном финансировании «Арктик СПГ-2» «Газпромбанку». Как сообщили журналистам источники в компании, планируется передать кредит банку «Газпрома» до 400 млн евро. «Глава „НОВАТЭКа“ Леонид Михельсон обратился к главе „ВЭБ.РФ“ Игорю Шувалову с предложением передать долю банка в проектном финансировании „Арктик СПГ-2“. Речь идет о кредите в размере до 400 € млн, который господин Михельсон просил переуступить в пользу Газпромбанка не позднее 23 марта», — сообщает «Коммерсант». Причиной такого решения послужило внесение «ВЭБ.РФ» под санкции Минфина США, а именно американским лицам теперь запрещено взаимодействие с банком. Помимо этого в отношении организации санкции ввели ЕС и Великобритания. «Газпромбанк» был выбран в качестве того, кто получит долю в проектном финансировании «Арктик СПГ-2», потому что является выступающим агентом по расчетам между компанией и европейскими покупателями газа, а также находится только под введенными в 2014 году санкциями. «Такая передача была предусмотрена кредитной документацией в случае расширения санкций. Санкции в отношении „ВЭБ.РФ“ создают риски внесения в SDN-list самого проекта „Арктик СПГ-2“, его акционеров и кредиторов, а также остановки выборки оставшихся кредитных средств и возникновения дефолта проекта», — добавляет издание. Проект «Арктик СПГ-2» финансируют банки «ВЭБ.РФ», «Сбербанк», «Газпромбанк» и «Открытие». Также средства должны предоставить китайские, японские и европейские кредиторы. Ранее URA.RU сообщало ПАО «НОВАТЭК» продолжит работу по запуску первой линии завода по сжижению газа «Арктик СПГ-2». В конце августа 2022 года панируется транспортировка первой плавучей платформы из Мурманска в акваторию Обской губы. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России: «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит».