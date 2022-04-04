04 апреля 2022

До начала лета в Тюменской области выберут нового главу района

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание у Губернатора Курган, путмин сергей
Экс-глава Уватского района Сергей Путмин назначен управделами тюменского правительства Фото:

Выборы нового главы Уватского района (Тюменская область) состоятся в конце мая. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте региона. Экс-руководитель муниципалитета Сергей Путмин 25 марта перешел на работу в правительство области.

«Конкурсная комиссия будет принимать документы от кандидатов на должность главы до 25 мая включительно. Соответственно выборы в Уватской районной думе пройдут 26 или 27 мая», — рассказал инсайдер. Пока заявок от кандидатов, по информации источника, в комиссию не поступало.

Агентство направило запрос в администрацию муниципалитета. Ответ на него ожидается.

Путмин 25 марта был назначен управляющим делами правительства Тюменской области. На этом посту он сменил Виктора Кузнецова, ушедшего в отставку 9 февраля.

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Выборы нового главы Уватского района (Тюменская область) состоятся в конце мая. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте региона. Экс-руководитель муниципалитета Сергей Путмин 25 марта перешел на работу в правительство области. «Конкурсная комиссия будет принимать документы от кандидатов на должность главы до 25 мая включительно. Соответственно выборы в Уватской районной думе пройдут 26 или 27 мая», — рассказал инсайдер. Пока заявок от кандидатов, по информации источника, в комиссию не поступало. Агентство направило запрос в администрацию муниципалитета. Ответ на него ожидается. Путмин 25 марта был назначен управляющим делами правительства Тюменской области. На этом посту он сменил Виктора Кузнецова, ушедшего в отставку 9 февраля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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