До начала лета в Тюменской области выберут нового главу района

Экс-глава Уватского района Сергей Путмин назначен управделами тюменского правительства Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Выборы нового главы Уватского района (Тюменская область) состоятся в конце мая. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте региона. Экс-руководитель муниципалитета Сергей Путмин 25 марта перешел на работу в правительство области.

«Конкурсная комиссия будет принимать документы от кандидатов на должность главы до 25 мая включительно. Соответственно выборы в Уватской районной думе пройдут 26 или 27 мая», — рассказал инсайдер. Пока заявок от кандидатов, по информации источника, в комиссию не поступало.

Агентство направило запрос в администрацию муниципалитета. Ответ на него ожидается.

Путмин 25 марта был назначен управляющим делами правительства Тюменской области. На этом посту он сменил Виктора Кузнецова, ушедшего в отставку 9 февраля.