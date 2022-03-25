Уроженец Кургана вошел в состав тюменского правительства. Инсайд URA.RU подтвердился

25 марта 2022 в 10:12 Размер текста - 17 +

Сергей Путмин возглавлял Уватский район с 2016 года Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Экс-глава Уватского района Сергей Путмин, как ранее и писало URA.RU, занял пост управляющего делами правительства Тюменской области. Об этом агентству сообщили в информационном центре регионального правительства. Чиновник, родившийся в Кургане в 1970 году, возглавлял муниципалитет с 2016 года. «Управляющим делами правительства Тюменской области назначен Сергей Путмин. К исполнению обязанностей он приступил 25 марта» — рассказали в инфоцентре. На своем посту Путмин сменил Виктора Кузнецова, ушедшего в отставку 9 февраля. Кузнецов работал в должности управделами с 2006 года. Путмин начинал работать в прокуратуре, а в 1999 году начал карьеру чиновника в различных муниципальных администрациях. С 2001 года строил карьеру в тюменском правительстве, возглавляя по очереди департамент инвестиционной политики, промышленности, инвестиций и господдержки предпринимательства, затем — промышленности и лесного хозяйства. В 2007 году стал главой Ишима, с 2013 по 2016 годы — первый замгубернатора Курганской области. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Экс-глава Уватского района Сергей Путмин, как ранее и писало URA.RU, занял пост управляющего делами правительства Тюменской области. Об этом агентству сообщили в информационном центре регионального правительства. Чиновник, родившийся в Кургане в 1970 году, возглавлял муниципалитет с 2016 года. «Управляющим делами правительства Тюменской области назначен Сергей Путмин. К исполнению обязанностей он приступил 25 марта» — рассказали в инфоцентре. На своем посту Путмин сменил Виктора Кузнецова, ушедшего в отставку 9 февраля. Кузнецов работал в должности управделами с 2006 года. Путмин начинал работать в прокуратуре, а в 1999 году начал карьеру чиновника в различных муниципальных администрациях. С 2001 года строил карьеру в тюменском правительстве, возглавляя по очереди департамент инвестиционной политики, промышленности, инвестиций и господдержки предпринимательства, затем — промышленности и лесного хозяйства. В 2007 году стал главой Ишима, с 2013 по 2016 годы — первый замгубернатора Курганской области.