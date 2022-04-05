05 апреля 2022

Тюменские власти: Жириновский ворвался в жизнь России

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Владимир Жириновский во время празднования своего 75-летнего юбилея. Москва, жириновский владимир
Основатель ЛДПР скончался 6 апреля в Москве Фото:
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Умер Владимир Жириновский

Губернатор Тюменской области Александр Моор и региональное правительство выразили соболезнования в связи со смертью лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре областной администрации.

«Владимир Вольфович посвятил всю свою жизнь служению Отечеству. Ворвавшись в политическую жизнь России в переломные для страны годы, создал партию и более трех десятилетий был бессменным ее руководителем. Он вошел в историю человеком, отстаивающим национальные интересы России, ратующим за возрождение страны, ее суверенитет, независимость, могущество и процветание», — цитирует инфоцентр обращение властей.

Жириновский умер после тяжелой болезни в Москве 6 апреля. Политику было 75 лет. Соболезнования, в числе прочих, высказал президент России Владимир Путин.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор и региональное правительство выразили соболезнования в связи со смертью лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре областной администрации. «Владимир Вольфович посвятил всю свою жизнь служению Отечеству. Ворвавшись в политическую жизнь России в переломные для страны годы, создал партию и более трех десятилетий был бессменным ее руководителем. Он вошел в историю человеком, отстаивающим национальные интересы России, ратующим за возрождение страны, ее суверенитет, независимость, могущество и процветание», — цитирует инфоцентр обращение властей. Жириновский умер после тяжелой болезни в Москве 6 апреля. Политику было 75 лет. Соболезнования, в числе прочих, высказал президент России Владимир Путин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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