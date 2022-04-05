Тюменские власти: Жириновский ворвался в жизнь России

Основатель ЛДПР скончался 6 апреля в Москве Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Умер Владимир Жириновский

Губернатор Тюменской области Александр Моор и региональное правительство выразили соболезнования в связи со смертью лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре областной администрации.

«Владимир Вольфович посвятил всю свою жизнь служению Отечеству. Ворвавшись в политическую жизнь России в переломные для страны годы, создал партию и более трех десятилетий был бессменным ее руководителем. Он вошел в историю человеком, отстаивающим национальные интересы России, ратующим за возрождение страны, ее суверенитет, независимость, могущество и процветание», — цитирует инфоцентр обращение властей.

Жириновский умер после тяжелой болезни в Москве 6 апреля. Политику было 75 лет. Соболезнования, в числе прочих, высказал президент России Владимир Путин.