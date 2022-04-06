В Кургане подешевели солярка и бензин

Стоимость АИ-92 снизилась на 0,01% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Цены на товары в России

В Курганской области снизились цены на бензин и дизельное топливо. Информация об этом размещена на сайте Свердловскстата.

«На 1 апреля 2022 года бензин автомобильной марки АИ-92 т стоит 44,74 рубля, цена снизилась на 0,01%. На бензин автомобильный марки АИ-95 цена за литр составила 48,60 рублей, снизилась на 0,01%. Цена на бензин автомобильной марки АИ-98 — 57,66 рублей за литр, цена не изменилась. Средняя цена на дизельное топливо снизилась на 0,07% и составила 53,98 рублей за литр», — указано на сайте ведомства

Ранее URA.RU сообщало о понижении цен на бензин после начала санкций западных стран. Экономист Сергей Орлов рассказал URA.RU, что из-за снижения спроса на российские нефтепродукты бензин не будет дорожать. Орлов отметил, что значительного снижения цен на бензин ожидать не стоит, потому что падение цен отрицательно влияют на производителей нефтепродуктов.

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