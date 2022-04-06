06 апреля 2022
05 апреля 2022

В ЯНАО наказали стройфирму, оставившую район без света

© Служба новостей «URA.RU»
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Министерство экологии провело рейд по территориям баз отдыха и туристических зон. Челябинск, экскаватор, яма, трактор
Электрический кабель был поврежден во время несанкционированных земляных работ Фото:

Прокуратура Салехарда (ЯНАО) привлекла к административной ответственности ООО «СтройГарант» за отключение света в одном из районов города. Сотрудники компании повредили кабель, когда проводили земляные работы без разрешения, сообщили URA.RU в окружной прокуратуре.

«ООО „СтройГарант“ и его руководитель привлечены к административной ответственности по ч.1 ст. 3.9 Закона ЯНАО „Об административных правонарушениях“ (проведение земляных работ без разрешения уполномоченного органа)», — сообщили в прокуратуре. Компания должна выплатить штраф 5 тысяч рублей.

ЧП произошло 26 января. Из-за него без света остался участок города в районе улиц Республики и Свердлова.

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Прокуратура Салехарда (ЯНАО) привлекла к административной ответственности ООО «СтройГарант» за отключение света в одном из районов города. Сотрудники компании повредили кабель, когда проводили земляные работы без разрешения, сообщили URA.RU в окружной прокуратуре. «ООО „СтройГарант“ и его руководитель привлечены к административной ответственности по ч.1 ст. 3.9 Закона ЯНАО „Об административных правонарушениях“ (проведение земляных работ без разрешения уполномоченного органа)», — сообщили в прокуратуре. Компания должна выплатить штраф 5 тысяч рублей. ЧП произошло 26 января. Из-за него без света остался участок города в районе улиц Республики и Свердлова.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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