Курганцы нашли, где обналичить доллары

В Кургане можно снять доллары только в трех банкоматах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В Кургане можно снять доллары только в трех банкоматах «Тинькофф Банк». Они расположены в торговых центрах «Кировский», «Парус» и «Звездный». Об этом URA.RU рассказали курганцы, имеющие валютные счета.

«Адреса точек указаны на официальном сайте банка. В открытых данных говорится, что выдача за один раз — до 20 000 долларов. Но снять можно сумму, которая была на счете до 9 марта 2022 года, и не более 10 000 долларов», — уточнили курганцы.

В других курганских отделениях банков «Совкомбанк», «Русский Стандарт» и «ОТП-Банк» рассказали, что денежные средства в долларах не выдаются. «Если вы забираете валютный вклад, то вы получите его в рублях по текущему курсу», — сообщил сотрудник ОТП-Банк.

Ранее ЦБ РФ сообщил, что граждане смогут получить наличные с валютных счетов и вкладов в совокупности не более 10 000 долларов до 9 сентября. Условие — денежные средства в иностранной валюте должны были поступить на счет до 00:00 мск 9 марта. В противном случае получение наличных будет невозможно.

Меры, предпринятые ЦБ, стали ответом на санкции, которые страны Запада начали вводить после начала спецоперации РФ на Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что санкционное давление на страну ведется еще с начала 2000-х годов и лишь усугубилось в последние месяцы.