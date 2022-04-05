Налоговики и полиция начнут бороться с валютными спекулянтами

06 апреля 2022 в 03:47 Размер текста - 17 +

ФНС и полиция начнут борьбу с незаконной куплей-продажей валюты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Центральный аппарат Федеральной налоговой службы (ФНС) поручил территориальным органам организовать взаимодействие с МВД России. Вместе ведомства начнут выявлять нарушения, связанные с незаконной куплей-продажей иностранной валюты в обход банков. «В последнее время распространились случаи незаконной купли-продажи иностранной валюты, в связи с чем налоговым органам поручено обратить особое внимание на выявление таких нарушений с учетом имеющихся возможностей органов внутренних дел», — сообщили РБК в пресс-службе ФНС. Отмечается, что валютные спекулянты проводят операции в социальных сетях, telegram-каналах, а также сервисах с объявлениями. В сложившейся ситуации такая теневая продажа «несет угрозу устойчивости валюты России и стабильности внутреннего валютного рынка», поэтому с ней следует бороться. Продавать и покупать валюту разрешено только в отделениях банков, предупреждает управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин. За обменные операции на теневом рынке по КоАП для физлиц и юрлиц предусмотрен штраф в размере от 75 до 100% от суммы совершенной операции. Ответственность наступает и для продавца, и для покупателя валюты. «Появление теневого рынка продиктовано ажиотажным спросом на наличную валюту со стороны населения и субъектов малого и среднего бизнеса», — считает юрист. Ранее Банк России РФ ввел новые правила на переводы средств в недружественные страны. Гражданам были разрешены переводы не превышающие пяти долларов в месяц. Такое решение стало ответом на заморозку части российских резервов иностранными банками. Помимо этого, Банк России изменил порядок выдачи валютных вкладов и счетов граждан. Выдача средств наличными только в рублях будет осуществляться до 9 сентября. Меры, предпринятые ЦБ, стали ответом на санкции, которые страны Запада начали вводить после начала спецоперации РФ на Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что санкционное давление на страну ведется еще с начала 2000-х годов и лишь усугубилось в последние месяцы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Центральный аппарат Федеральной налоговой службы (ФНС) поручил территориальным органам организовать взаимодействие с МВД России. Вместе ведомства начнут выявлять нарушения, связанные с незаконной куплей-продажей иностранной валюты в обход банков. «В последнее время распространились случаи незаконной купли-продажи иностранной валюты, в связи с чем налоговым органам поручено обратить особое внимание на выявление таких нарушений с учетом имеющихся возможностей органов внутренних дел», — сообщили РБК в пресс-службе ФНС. Отмечается, что валютные спекулянты проводят операции в социальных сетях, telegram-каналах, а также сервисах с объявлениями. В сложившейся ситуации такая теневая продажа «несет угрозу устойчивости валюты России и стабильности внутреннего валютного рынка», поэтому с ней следует бороться. Продавать и покупать валюту разрешено только в отделениях банков, предупреждает управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин. За обменные операции на теневом рынке по КоАП для физлиц и юрлиц предусмотрен штраф в размере от 75 до 100% от суммы совершенной операции. Ответственность наступает и для продавца, и для покупателя валюты. «Появление теневого рынка продиктовано ажиотажным спросом на наличную валюту со стороны населения и субъектов малого и среднего бизнеса», — считает юрист. Ранее Банк России РФ ввел новые правила на переводы средств в недружественные страны. Гражданам были разрешены переводы не превышающие пяти долларов в месяц. Такое решение стало ответом на заморозку части российских резервов иностранными банками. Помимо этого, Банк России изменил порядок выдачи валютных вкладов и счетов граждан. Выдача средств наличными только в рублях будет осуществляться до 9 сентября. Меры, предпринятые ЦБ, стали ответом на санкции, которые страны Запада начали вводить после начала спецоперации РФ на Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что санкционное давление на страну ведется еще с начала 2000-х годов и лишь усугубилось в последние месяцы.