Жители переделывают гаражи под помещения для отдыха Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Ямала переделывают гаражи под места для мероприятий и отдыха и сдают в аренду. Объявления о сдаче помещений они публикуют на сайте Avito.

Гаражи полностью обстраивают всем необходимым для отдыха: ставят мангалы, игровые приставки, мебель, санузел и кухню. В некоторых гаражах даже делают сауну. Цены на суточную аренду такого помещения разные — от 3 500 до 11 000 рублей.

Подобный отдых больше предпочитают жители Нового Уренгоя и Надыма, судя по количеству объявлений. Здесь объявлений о сдаче гаражей под мероприятия больше, чем в остальных ямальских городах.

В Новом Уренгое на выбор предлагают несколько гаражей, сделанных в разных стилях. Любители караоке и громкой музыки могут арендовать гараж в северной части города за 10 000 рублей. «Если вы ищете место, где можно отдохнуть большой компанией и не переживать за шум после 22.00, то вам сюда! Яркая комната с диваном, телевизором, светомузыкой и караоке, теплая кухня, где есть холодильник для хранения продуктов, чайник, микроволновая печь и гриль, а также комната с теннисным столом для приятного времяпрепровождения», — говорится в описании к объявлению.

Интерьер еще одного гаража в Новом Уренгое оформили в стиле фильма «Крестный отец» в красно-черных тонах и с плакатами главных героев. Аренда такого помещения в выходные и праздничные дни обойдется в 7 500 рублей, в будни — 5 000 рублей.

Также в Новом Уренгое в двухэтажном гараже, помимо помещений для отдыха, хозяин сделал сауну. Сутки отдыха в таком гараже обойдутся гостю в 11 000 рублей. В Надыме для проведения праздников сдают гараж в стиле lounge с зеркальными потолками, барной стойкой и светомузыкой за 8 000 рублей в сутки.

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