Глава депздрава устроил ревизию курганских больниц

Директор департамента здравоохранения Курганской области Алексей Сигидаев побывал с проверкой в нескольких районных больницах региона. Об этом URA.RU рассказали сотрудники ЦРБ.
«Новое руководство депздрава Алексей Сигидаев и [первый заместитель директора департамент здравоохранения] Тарас Шевченко объехали с проверками Центральные районные больницы, расположенные в восточной части региона. Они осмотрели состояние лечебных учреждений, пообщались с руководством. Встречи проходили серьезно, по-деловому. У медиков сложилось очень положительное впечатление от руководителей», — рассказали URA.RU медики.
URA.RU направило в департамент здравоохранения запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не поступил.
Ранее URA.RU писало, что директор депздрава Курганской области Алексей Сигидаев в эфире «Радио России» попросил курганцев не критиковать новых медицинских работников и хвалить свой регион. Это, по его мнению, должно способствовать решению проблемы крайне низкой обеспеченности медиками курганских больниц. В области на 10 тыс. населения приходится 23,4 врача. Курганцы вынуждены обращаться за медпомощью в другие регионы.
Директор департамента здравоохранения Курганской области Алексей Сигидаев побывал с проверкой в нескольких районных больницах региона. Об этом URA.RU рассказали сотрудники ЦРБ. «Новое руководство депздрава Алексей Сигидаев и [первый заместитель директора департамент здравоохранения] Тарас Шевченко объехали с проверками Центральные районные больницы, расположенные в восточной части региона. Они осмотрели состояние лечебных учреждений, пообщались с руководством. Встречи проходили серьезно, по-деловому. У медиков сложилось очень положительное впечатление от руководителей», — рассказали URA.RU медики. URA.RU направило в департамент здравоохранения запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что директор депздрава Курганской области Алексей Сигидаев в эфире «Радио России» попросил курганцев не критиковать новых медицинских работников и хвалить свой регион. Это, по его мнению, должно способствовать решению проблемы крайне низкой обеспеченности медиками курганских больниц. В области на 10 тыс. населения приходится 23,4 врача. Курганцы вынуждены обращаться за медпомощью в другие регионы.