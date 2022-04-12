12 апреля 2022

Глава депздрава устроил ревизию курганских больниц

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит полпреда Якушева Владимира в город Шадринск. Курган, медики, врачи
Алексей Сигидаев объезжает ЦРБ Курганской области Фото:

Директор департамента здравоохранения Курганской области Алексей Сигидаев побывал с проверкой в нескольких районных больницах региона. Об этом URA.RU рассказали сотрудники ЦРБ.

«Новое руководство депздрава Алексей Сигидаев и [первый заместитель директора департамент здравоохранения] Тарас Шевченко объехали с проверками Центральные районные больницы, расположенные в восточной части региона. Они осмотрели состояние лечебных учреждений, пообщались с руководством. Встречи проходили серьезно, по-деловому. У медиков сложилось очень положительное впечатление от руководителей», — рассказали URA.RU медики.

URA.RU направило в департамент здравоохранения запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что директор депздрава Курганской области Алексей Сигидаев в эфире «Радио России» попросил курганцев не критиковать новых медицинских работников и хвалить свой регион. Это, по его мнению, должно способствовать решению проблемы крайне низкой обеспеченности медиками курганских больниц. В области на 10 тыс. населения приходится 23,4 врача. Курганцы вынуждены обращаться за медпомощью в другие регионы.

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Директор департамента здравоохранения Курганской области Алексей Сигидаев побывал с проверкой в нескольких районных больницах региона. Об этом URA.RU рассказали сотрудники ЦРБ. «Новое руководство депздрава Алексей Сигидаев и [первый заместитель директора департамент здравоохранения] Тарас Шевченко объехали с проверками Центральные районные больницы, расположенные в восточной части региона. Они осмотрели состояние лечебных учреждений, пообщались с руководством. Встречи проходили серьезно, по-деловому. У медиков сложилось очень положительное впечатление от руководителей», — рассказали URA.RU медики. URA.RU направило в департамент здравоохранения запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что директор депздрава Курганской области Алексей Сигидаев в эфире «Радио России» попросил курганцев не критиковать новых медицинских работников и хвалить свой регион. Это, по его мнению, должно способствовать решению проблемы крайне низкой обеспеченности медиками курганских больниц. В области на 10 тыс. населения приходится 23,4 врача. Курганцы вынуждены обращаться за медпомощью в другие регионы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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