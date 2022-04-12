Глава депздрава устроил ревизию курганских больниц

13 апреля 2022 в 17:37 Размер текста - 17 +

Алексей Сигидаев объезжает ЦРБ Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Директор департамента здравоохранения Курганской области Алексей Сигидаев побывал с проверкой в нескольких районных больницах региона. Об этом URA.RU рассказали сотрудники ЦРБ. «Новое руководство депздрава Алексей Сигидаев и [первый заместитель директора департамент здравоохранения] Тарас Шевченко объехали с проверками Центральные районные больницы, расположенные в восточной части региона. Они осмотрели состояние лечебных учреждений, пообщались с руководством. Встречи проходили серьезно, по-деловому. У медиков сложилось очень положительное впечатление от руководителей», — рассказали URA.RU медики. URA.RU направило в департамент здравоохранения запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что директор депздрава Курганской области Алексей Сигидаев в эфире «Радио России» попросил курганцев не критиковать новых медицинских работников и хвалить свой регион. Это, по его мнению, должно способствовать решению проблемы крайне низкой обеспеченности медиками курганских больниц. В области на 10 тыс. населения приходится 23,4 врача. Курганцы вынуждены обращаться за медпомощью в другие регионы. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на курганский telegram-канал «Курганистан» .

Директор департамента здравоохранения Курганской области Алексей Сигидаев побывал с проверкой в нескольких районных больницах региона. Об этом URA.RU рассказали сотрудники ЦРБ. «Новое руководство депздрава Алексей Сигидаев и [первый заместитель директора департамент здравоохранения] Тарас Шевченко объехали с проверками Центральные районные больницы, расположенные в восточной части региона. Они осмотрели состояние лечебных учреждений, пообщались с руководством. Встречи проходили серьезно, по-деловому. У медиков сложилось очень положительное впечатление от руководителей», — рассказали URA.RU медики. URA.RU направило в департамент здравоохранения запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что директор депздрава Курганской области Алексей Сигидаев в эфире «Радио России» попросил курганцев не критиковать новых медицинских работников и хвалить свой регион. Это, по его мнению, должно способствовать решению проблемы крайне низкой обеспеченности медиками курганских больниц. В области на 10 тыс. населения приходится 23,4 врача. Курганцы вынуждены обращаться за медпомощью в другие регионы.