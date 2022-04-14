Замглавы Кургана выступил со срочным обращением

15 апреля 2022 в 18:38 Размер текста - 17 +

Первый заместитель главы города Павел Каргаполов выступил с обращением Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Первый заместитель главы Кургана Павел Каргаполов попросил жителей бережнее относится к городу. Видеообращение чиновника размещено в официальном telegram-канале администрации Кургана. «Друзья, наша обновленная набережная давно стала местом притяжения горожан. Она пользуется большой популярностью и у курганцев и у тех, кто приезжает в наш город. К сожалению, не все умеют беречь то, что сделано. Я убедительно прошу вас не разрушать то, что сделано другими людьми для нас с вами. Чтобы окружающая нас обстановка в городе была комфортной, красивой и современной», — сказал Каргаполов. Ранее на курганской набережной неизвестные повредили гирлянды на деревьях и испортили четыре тротуарных светодиодных светильника, а три украли. Сейчас этим делом занимается полиция. Заместитель главы Кургана отметил, что по всем подобным фактам вандализма администрация города будет жестко реагировать. URA.RU писало, что в Кургане полиция задерживает вандалов. Недавно арестовали одного из двух юношей, которые в центре города повредили остановку и автомобиль. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на курганский telegram-канал «Курганистан» .

Первый заместитель главы Кургана Павел Каргаполов попросил жителей бережнее относится к городу. Видеообращение чиновника размещено в официальном telegram-канале администрации Кургана. «Друзья, наша обновленная набережная давно стала местом притяжения горожан. Она пользуется большой популярностью и у курганцев и у тех, кто приезжает в наш город. К сожалению, не все умеют беречь то, что сделано. Я убедительно прошу вас не разрушать то, что сделано другими людьми для нас с вами. Чтобы окружающая нас обстановка в городе была комфортной, красивой и современной», — сказал Каргаполов. Ранее на курганской набережной неизвестные повредили гирлянды на деревьях и испортили четыре тротуарных светодиодных светильника, а три украли. Сейчас этим делом занимается полиция. Заместитель главы Кургана отметил, что по всем подобным фактам вандализма администрация города будет жестко реагировать. URA.RU писало, что в Кургане полиция задерживает вандалов. Недавно арестовали одного из двух юношей, которые в центре города повредили остановку и автомобиль.