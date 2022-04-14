Замглавы Кургана выступил со срочным обращением

Первый заместитель главы Кургана Павел Каргаполов попросил жителей бережнее относится к городу. Видеообращение чиновника размещено в официальном telegram-канале администрации Кургана.
«Друзья, наша обновленная набережная давно стала местом притяжения горожан. Она пользуется большой популярностью и у курганцев и у тех, кто приезжает в наш город. К сожалению, не все умеют беречь то, что сделано. Я убедительно прошу вас не разрушать то, что сделано другими людьми для нас с вами. Чтобы окружающая нас обстановка в городе была комфортной, красивой и современной», — сказал Каргаполов.
Ранее на курганской набережной неизвестные повредили гирлянды на деревьях и испортили четыре тротуарных светодиодных светильника, а три украли. Сейчас этим делом занимается полиция. Заместитель главы Кургана отметил, что по всем подобным фактам вандализма администрация города будет жестко реагировать.
Первый заместитель главы Кургана Павел Каргаполов попросил жителей бережнее относится к городу. Видеообращение чиновника размещено в официальном telegram-канале администрации Кургана. «Друзья, наша обновленная набережная давно стала местом притяжения горожан. Она пользуется большой популярностью и у курганцев и у тех, кто приезжает в наш город. К сожалению, не все умеют беречь то, что сделано. Я убедительно прошу вас не разрушать то, что сделано другими людьми для нас с вами. Чтобы окружающая нас обстановка в городе была комфортной, красивой и современной», — сказал Каргаполов. Ранее на курганской набережной неизвестные повредили гирлянды на деревьях и испортили четыре тротуарных светодиодных светильника, а три украли. Сейчас этим делом занимается полиция. Заместитель главы Кургана отметил, что по всем подобным фактам вандализма администрация города будет жестко реагировать. URA.RU писало, что в Кургане полиция задерживает вандалов. Недавно арестовали одного из двух юношей, которые в центре города повредили остановку и автомобиль.