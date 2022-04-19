Мэров ЯНАО предупредили о хитрости школьных поставщиков

Поставщики продуктов в школы Приуральского района собирались разорвать контракты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Поставщики продуктов в школы Приуральского района (ЯНАО) были готовы разорвать контракты с муниципалитетом. Как сообщила председатель комитета законодательного собрания ЯНАО Надежда Гудкова, с предпринимателями необходимо обсудить исполнение контрактов.

«В Приуральском районе 70% поставщиков были готовы расторгнуть договора. Хорошо, что с ними договорились. На данный момент необходимо с ними садиться за стол переговоров и обсуждать текущую ситуацию», — сообщила Надежда Гудкова во время расширенного заседания комитета по социальной политике законодательного собрания ЯНАО.

Депутат посоветовал муниципалитетам провести работу с предпринимателями, которые заключили договор до конца текущего финансового года. Также Надежда Гудкова добавила, что поставщики находятся в трудной ситуации, из-за которой они вынуждены будут выполнить все условия контрактов. «Но есть объективные причины для поддержки», — добавила Гудкова.

Агентство обратилось за комментарием в администрацию Приуральского района. На момент публикации ответа не поступило.