19 апреля 2022
18 апреля 2022

Мэров ЯНАО предупредили о хитрости школьных поставщиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер посетил новый образовательный центр №7. Челябинск, гречка, еда, столовая, школьное питание
Поставщики продуктов в школы Приуральского района собирались разорвать контракты Фото:

Поставщики продуктов в школы Приуральского района (ЯНАО) были готовы разорвать контракты с муниципалитетом. Как сообщила председатель комитета законодательного собрания ЯНАО Надежда Гудкова, с предпринимателями необходимо обсудить исполнение контрактов.

«В Приуральском районе 70% поставщиков были готовы расторгнуть договора. Хорошо, что с ними договорились. На данный момент необходимо с ними садиться за стол переговоров и обсуждать текущую ситуацию», — сообщила Надежда Гудкова во время расширенного заседания комитета по социальной политике законодательного собрания ЯНАО.

Депутат посоветовал муниципалитетам провести работу с предпринимателями, которые заключили договор до конца текущего финансового года. Также Надежда Гудкова добавила, что поставщики находятся в трудной ситуации, из-за которой они вынуждены будут выполнить все условия контрактов. «Но есть объективные причины для поддержки», — добавила Гудкова.

Агентство обратилось за комментарием в администрацию Приуральского района. На момент публикации ответа не поступило.

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Поставщики продуктов в школы Приуральского района (ЯНАО) были готовы разорвать контракты с муниципалитетом. Как сообщила председатель комитета законодательного собрания ЯНАО Надежда Гудкова, с предпринимателями необходимо обсудить исполнение контрактов. «В Приуральском районе 70% поставщиков были готовы расторгнуть договора. Хорошо, что с ними договорились. На данный момент необходимо с ними садиться за стол переговоров и обсуждать текущую ситуацию», — сообщила Надежда Гудкова во время расширенного заседания комитета по социальной политике законодательного собрания ЯНАО. Депутат посоветовал муниципалитетам провести работу с предпринимателями, которые заключили договор до конца текущего финансового года. Также Надежда Гудкова добавила, что поставщики находятся в трудной ситуации, из-за которой они вынуждены будут выполнить все условия контрактов. «Но есть объективные причины для поддержки», — добавила Гудкова. Агентство обратилось за комментарием в администрацию Приуральского района. На момент публикации ответа не поступило.
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