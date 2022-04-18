18 апреля 2022

В Тюменской области пропала 15-летняя девочка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, ребенок, подросток, дети, косплей, хвостик
Девочку ищут с 18 апреля (архивное фото) Фото:

Мадина Саина (2007 года рождения) из Тобольска 18 апреля перестала выходить на связь с близкими и до сих пор ее местоположение неизвестно. Об этом URA.RU рассказали в поисковом отряде «Феникс».

«В Тобольске пропала девушка-подросток. Мадина Саина (2007 года рождения) с 18 апреля не выходит на связь», — сообщили URA.RU в поисковом отряде «Феникс».

В последний раз, когда близкие видели девушку, она была одета в синие джинсы, светло-коричневую куртку, белые кроссовки. При себе имела черный рюкзак.

Граждан, обладающих информацией о местонахождении подростка, просят сообщить данные по номеру 112. Также можно позвонить волонтерам «Гуманитарного добровольческого корпуса» — 8-800-201-21-10.

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Мадина Саина (2007 года рождения) из Тобольска 18 апреля перестала выходить на связь с близкими и до сих пор ее местоположение неизвестно. Об этом URA.RU рассказали в поисковом отряде «Феникс». «В Тобольске пропала девушка-подросток. Мадина Саина (2007 года рождения) с 18 апреля не выходит на связь», — сообщили URA.RU в поисковом отряде «Феникс». В последний раз, когда близкие видели девушку, она была одета в синие джинсы, светло-коричневую куртку, белые кроссовки. При себе имела черный рюкзак. Граждан, обладающих информацией о местонахождении подростка, просят сообщить данные по номеру 112. Также можно позвонить волонтерам «Гуманитарного добровольческого корпуса» — 8-800-201-21-10.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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