В Тюменской области пропала 15-летняя девочка. Фото

19 апреля 2022 в 19:26 Размер текста - 17 +

Девочку ищут с 18 апреля (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Мадина Саина (2007 года рождения) из Тобольска 18 апреля перестала выходить на связь с близкими и до сих пор ее местоположение неизвестно. Об этом URA.RU рассказали в поисковом отряде «Феникс». «В Тобольске пропала девушка-подросток. Мадина Саина (2007 года рождения) с 18 апреля не выходит на связь», — сообщили URA.RU в поисковом отряде «Феникс». В последний раз, когда близкие видели девушку, она была одета в синие джинсы, светло-коричневую куртку, белые кроссовки. При себе имела черный рюкзак. Граждан, обладающих информацией о местонахождении подростка, просят сообщить данные по номеру 112. Также можно позвонить волонтерам «Гуманитарного добровольческого корпуса» — 8-800-201-21-10. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на тюменский telegram-канал «Темы Тюмени» .

Мадина Саина (2007 года рождения) из Тобольска 18 апреля перестала выходить на связь с близкими и до сих пор ее местоположение неизвестно. Об этом URA.RU рассказали в поисковом отряде «Феникс». «В Тобольске пропала девушка-подросток. Мадина Саина (2007 года рождения) с 18 апреля не выходит на связь», — сообщили URA.RU в поисковом отряде «Феникс». В последний раз, когда близкие видели девушку, она была одета в синие джинсы, светло-коричневую куртку, белые кроссовки. При себе имела черный рюкзак. Граждан, обладающих информацией о местонахождении подростка, просят сообщить данные по номеру 112. Также можно позвонить волонтерам «Гуманитарного добровольческого корпуса» — 8-800-201-21-10.