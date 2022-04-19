В небе над Тюменской областью будут кружить беспилотники

Беспилотники будут следить за соблюдением особого противопожарного режима Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тобольске за соблюдением требований особого противопожарного режима будут следить беспилотные летательные аппараты. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе городской администрации.

«За нарушителями противопожарного режима на территории Тобольска будут следить беспилотники. Городские леса ежедневно патрулируются, проводится профилактическая работа с населением. Все источники и сети наружного противопожарного водоснабжения находятся в нормативном техническом состоянии», — уточнили в пресс-службе администрации Тобольска.

Там добавили, что в рамках действующего особого противопожарного режима жителям города категорически запрещено посещать леса, разводить костры, сжигать траву и листву. Также тюменцам нельзя пользоваться мангалами, бросать непотушенные окурки и спички в траву.

Ранее URA.RU писало о том, что лесные пожары были зафиксированы в Абатском, Ишимском, Сладковском, Бердюжском и Казанском районах Тюменской области. В их тушении принимают участие не только тюменские специалисты, но и сотрудники МЧС из ХМАО.