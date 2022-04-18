Пожарных из ХМАО отправили тушить лес в Тюмени

18 апреля 2022 в 14:45 Размер текста - 17 +

Прошлогодние пожары в Тюмени стали сильнейшими за последние 10 лет Фото: Денис Моргунов © URA.RU Сто пожарных из ХМАО отправили на помощь пожарным из Тюмени, где горят леса. Об этом сообщили в официальном telegram-канале департамента недр и природных ресурсов ХМАО. «Югорские лесные пожарные окажут соседям содействие в тушении ландшафтных (природных) пожаров. Их командировка продлится до стабилизации пожароопасной обстановки в Тюменской области», — добавили в ведомстве. Сообщается также, что решение об отправке пожарных было принято губернатором ХМАО Натальей Комаровой после обращения губернатора Тюменской области Александра Моора. Лесные пожары в Тюмени уже оказывают влияние на ХМАО. Так, на прошлой неделе жители Ханты-Мансийска, а затем и Сургута обратили внимание на смог и запах гари в воздухе. В Сургуте в эти выходные мэрия даже рекомендовала жителям не покидать дома из-за дымки, которая накрыла город. Официально лесных пожаров на территории региона пока нет, по расчетам, пожароопасный период в регионе начнется с 22 апреля. Ранее URA.RU писало об ужесточении противопожарных мер в Тюменской области. С 15 апреля в области действует особый противопожарный режим. Пристальное внимание к обстановке вызвано прошлогодними пожарами, сильнейшими за последние 10 лет. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на хантыйский telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Сто пожарных из ХМАО отправили на помощь пожарным из Тюмени, где горят леса. Об этом сообщили в официальном telegram-канале департамента недр и природных ресурсов ХМАО. «Югорские лесные пожарные окажут соседям содействие в тушении ландшафтных (природных) пожаров. Их командировка продлится до стабилизации пожароопасной обстановки в Тюменской области», — добавили в ведомстве. Сообщается также, что решение об отправке пожарных было принято губернатором ХМАО Натальей Комаровой после обращения губернатора Тюменской области Александра Моора. Лесные пожары в Тюмени уже оказывают влияние на ХМАО. Так, на прошлой неделе жители Ханты-Мансийска, а затем и Сургута обратили внимание на смог и запах гари в воздухе. В Сургуте в эти выходные мэрия даже рекомендовала жителям не покидать дома из-за дымки, которая накрыла город. Официально лесных пожаров на территории региона пока нет, по расчетам, пожароопасный период в регионе начнется с 22 апреля. Ранее URA.RU писало об ужесточении противопожарных мер в Тюменской области. С 15 апреля в области действует особый противопожарный режим. Пристальное внимание к обстановке вызвано прошлогодними пожарами, сильнейшими за последние 10 лет.