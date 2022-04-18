Пожарных из ХМАО отправили тушить лес в Тюмени

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Прошлогодние пожары в Тюмени стали сильнейшими за последние 10 лет Фото:

Сто пожарных из ХМАО отправили на помощь пожарным из Тюмени, где горят леса. Об этом сообщили в официальном telegram-канале департамента недр и природных ресурсов ХМАО.

«Югорские лесные пожарные окажут соседям содействие в тушении ландшафтных (природных) пожаров. Их командировка продлится до стабилизации пожароопасной обстановки в Тюменской области», — добавили в ведомстве.

Сообщается также, что решение об отправке пожарных было принято губернатором ХМАО Натальей Комаровой после обращения губернатора Тюменской области Александра Моора. Лесные пожары в Тюмени уже оказывают влияние на ХМАО. Так, на прошлой неделе жители Ханты-Мансийска, а затем и Сургута обратили внимание на смог и запах гари в воздухе. В Сургуте в эти выходные мэрия даже рекомендовала жителям не покидать дома из-за дымки, которая накрыла город. Официально лесных пожаров на территории региона пока нет, по расчетам, пожароопасный период в регионе начнется с 22 апреля.

Ранее URA.RU писало об ужесточении противопожарных мер в Тюменской области. С 15 апреля в области действует особый противопожарный режим. Пристальное внимание к обстановке вызвано прошлогодними пожарами, сильнейшими за последние 10 лет.

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Сто пожарных из ХМАО отправили на помощь пожарным из Тюмени, где горят леса. Об этом сообщили в официальном telegram-канале департамента недр и природных ресурсов ХМАО. «Югорские лесные пожарные окажут соседям содействие в тушении ландшафтных (природных) пожаров. Их командировка продлится до стабилизации пожароопасной обстановки в Тюменской области», — добавили в ведомстве. Сообщается также, что решение об отправке пожарных было принято губернатором ХМАО Натальей Комаровой после обращения губернатора Тюменской области Александра Моора. Лесные пожары в Тюмени уже оказывают влияние на ХМАО. Так, на прошлой неделе жители Ханты-Мансийска, а затем и Сургута обратили внимание на смог и запах гари в воздухе. В Сургуте в эти выходные мэрия даже рекомендовала жителям не покидать дома из-за дымки, которая накрыла город. Официально лесных пожаров на территории региона пока нет, по расчетам, пожароопасный период в регионе начнется с 22 апреля. Ранее URA.RU писало об ужесточении противопожарных мер в Тюменской области. С 15 апреля в области действует особый противопожарный режим. Пристальное внимание к обстановке вызвано прошлогодними пожарами, сильнейшими за последние 10 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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