20 апреля 2022

В выходные в центре Кургана перекроют дорогу

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Город. Курган, стоянка запрещена, проезд запрещен, запрещающий знак, кирпич
На площадке возле перекрытого участка также будет запрещено парковаться Фото:

В Кургане 23 и 24 апреля из-за празднования Пасхи перекроют участок улицы Володарского. Данная информация размещена на сайте городской администрации.

«Разрешить закрыть движение всех видов транспорта на время подготовки и проведения мероприятия. Участок дороги от ул. Володарского до парковки у Кафедрального собора святого Александра Невского (ул. Володарского, 42). [Участок будет перекрыт] с 12:00 ч. 23.04.2022 г. до 21:00 ч. 24.04.2022 г», — указано в постановлении, размещенном на сайте.

Дорогу перекроют из-за празднования Пасхи. В то же время будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств на парковке, расположенной напротив здания, находящегося по адресу: ул. Володарского, 42.

Ранее в Кургане частично до октября перекрыли путепровод на ул. Пролетарской, известный среди жителей города как Некрасовский мост. Это связано с ремонтом путепровода.

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В Кургане 23 и 24 апреля из-за празднования Пасхи перекроют участок улицы Володарского. Данная информация размещена на сайте городской администрации. «Разрешить закрыть движение всех видов транспорта на время подготовки и проведения мероприятия. Участок дороги от ул. Володарского до парковки у Кафедрального собора святого Александра Невского (ул. Володарского, 42). [Участок будет перекрыт] с 12:00 ч. 23.04.2022 г. до 21:00 ч. 24.04.2022 г», — указано в постановлении, размещенном на сайте. Дорогу перекроют из-за празднования Пасхи. В то же время будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств на парковке, расположенной напротив здания, находящегося по адресу: ул. Володарского, 42. Ранее в Кургане частично до октября перекрыли путепровод на ул. Пролетарской, известный среди жителей города как Некрасовский мост. Это связано с ремонтом путепровода.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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