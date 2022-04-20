В выходные в центре Кургана перекроют дорогу

На площадке возле перекрытого участка также будет запрещено парковаться Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане 23 и 24 апреля из-за празднования Пасхи перекроют участок улицы Володарского. Данная информация размещена на сайте городской администрации.

«Разрешить закрыть движение всех видов транспорта на время подготовки и проведения мероприятия. Участок дороги от ул. Володарского до парковки у Кафедрального собора святого Александра Невского (ул. Володарского, 42). [Участок будет перекрыт] с 12:00 ч. 23.04.2022 г. до 21:00 ч. 24.04.2022 г», — указано в постановлении, размещенном на сайте.

Дорогу перекроют из-за празднования Пасхи. В то же время будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств на парковке, расположенной напротив здания, находящегося по адресу: ул. Володарского, 42.

Ранее в Кургане частично до октября перекрыли путепровод на ул. Пролетарской, известный среди жителей города как Некрасовский мост. Это связано с ремонтом путепровода.