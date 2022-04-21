Генерала Трифонова пытаются вернуть в СИЗО по делу о взятке

Игорь Трифонов был переведен под домашний арест 15 апреля Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Прокуратура Свердловской области подала апелляцию, чтобы вернуть подозреваемого во взятке экс-начальника УМВД по Екатеринбургу Игоря Трифонова из-под домашнего ареста в СИЗО. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

«Трифонову 15 апреля была изменена мера пресечения с заключения под стражу на домашний арест. Прокуратурой было подано апелляционное представление. Его рассматривают в суде», — сообщил представитель пресс-службы. Заседание началось 22 апреля в 9:30 в Свердловском облсуде.

Трифонов был переведен под домашний арест 15 апреля. Ленинский районный суд Екатеринбурга принял такое решение после жалоб Трифонова на тяжелые условия жизни в СИЗО.

Трифонова обвиняют в крупной взятке. Показания против него дал экс-начальник отдела экономической безопасности екатеринбургского управления полиции Эдуард Воронин.