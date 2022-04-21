21 апреля 2022

Моор поручил усилить меры безопасности из-за ситуации на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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Семинар-совещание в
Губернатор Александр Моор назвал безопасность тюменцев важнейшим приоритетом Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор поручил предпринять дополнительные меры для безопасности тюменцев в период майских праздников. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Поводом стала геополитическая обстановка в связи со спецоперацией на Украине.

«Мы прекрасно понимаем, что геополитические факторы сегодня серьезно влияют на нашу жизнь. Против России ведется информационная война. В такой обстановке наша важнейшая задача — обеспечить безопасность земляков», — цитирует слова губернатора пресс-служба правительства Тюменской области.

Заявление глава региона сделал в ходе заседания антитеррористической комиссии. Речь на ней шла об обеспечении безопасности жителей в период майских праздников.

По данным начальника УМВД по Тюменской области Леонида Коломийца, охраной правопорядка займутся 2 500 сотрудников полиции и 440 дружинников. Места массового пребывания перед праздничными мероприятиями обследуют на предмет взрывных устройств. Усиленное дежурство также будут нести сотрудники Росгвардии и МЧС.

Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. На ее фоне в отношении России были введены многочисленные санкции. По словам президента РФ Владимира Путина, они направлены на ухудшение жизни миллионов людей, имеют все признаки агрессии, войны экономическими, политическими и информационными средствами.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор поручил предпринять дополнительные меры для безопасности тюменцев в период майских праздников. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Поводом стала геополитическая обстановка в связи со спецоперацией на Украине. «Мы прекрасно понимаем, что геополитические факторы сегодня серьезно влияют на нашу жизнь. Против России ведется информационная война. В такой обстановке наша важнейшая задача — обеспечить безопасность земляков», — цитирует слова губернатора пресс-служба правительства Тюменской области. Заявление глава региона сделал в ходе заседания антитеррористической комиссии. Речь на ней шла об обеспечении безопасности жителей в период майских праздников. По данным начальника УМВД по Тюменской области Леонида Коломийца, охраной правопорядка займутся 2 500 сотрудников полиции и 440 дружинников. Места массового пребывания перед праздничными мероприятиями обследуют на предмет взрывных устройств. Усиленное дежурство также будут нести сотрудники Росгвардии и МЧС. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. На ее фоне в отношении России были введены многочисленные санкции. По словам президента РФ Владимира Путина, они направлены на ухудшение жизни миллионов людей, имеют все признаки агрессии, войны экономическими, политическими и информационными средствами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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