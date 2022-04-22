В Тюмени отремонтируют сгоревший столетний особняк

23 апреля 2022 в 23:36 Размер текста - 17 +

Пожар в тюменском историческом здании произошел в апреле 2019 года Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Тюменские власти выделили 56 миллионов рублей на реставрацию культурного памятника, расположенного на улице Дзержинского, 34. Об этом сообщается на сайте Госзакупок. «Выполнение работ по реставрации объекта культурного наследия регионального значения „Дом Ф.З. Рубцовой“, расположенного по адресу город Тюмень, ул. Дзержинского, 34. Объем финансового обеспечения — 56 095 645 рублей», — говорится в описании закупок. Здание построили в 1909 году. Двухэтажный дом с деревянной резьбой принадлежал Ф.З. Рубцовой и был признан культурным наследием региона. В 90-е годы его отреставрировал Вадим Шитов. В апреле 2019 года в доме случился пожар, после чего он нуждался в восстановлении. Губернатор региона Александр Моор обещал восстановить памятник архитектуры. На проект ресторации потратили 5,8 млн рублей. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на тюменский telegram-канал «Темы Тюмени» .

Тюменские власти выделили 56 миллионов рублей на реставрацию культурного памятника, расположенного на улице Дзержинского, 34. Об этом сообщается на сайте Госзакупок. «Выполнение работ по реставрации объекта культурного наследия регионального значения „Дом Ф.З. Рубцовой“, расположенного по адресу город Тюмень, ул. Дзержинского, 34. Объем финансового обеспечения — 56 095 645 рублей», — говорится в описании закупок. Здание построили в 1909 году. Двухэтажный дом с деревянной резьбой принадлежал Ф.З. Рубцовой и был признан культурным наследием региона. В 90-е годы его отреставрировал Вадим Шитов. В апреле 2019 года в доме случился пожар, после чего он нуждался в восстановлении. Губернатор региона Александр Моор обещал восстановить памятник архитектуры. На проект ресторации потратили 5,8 млн рублей.