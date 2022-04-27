В Тюмени закрывается крупный магазин спортивных товаров

28 апреля 2022 в 06:47 Размер текста - 17 +

Интернет-магазин Decathlon приостанавливает работу в Тюмени с 11 мая Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Тюмени с 11 мая приостанавливает работу крупный интернет-магазин спортивных товаров Decathlon. Также временно закроются торговые точки в Уфе, Ярославле, Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба организации. «С 11 мая временно будет приостановлена работа одного магазина в Тюмени и одного — в Ярославле», — передает ТАСС сообщение компании. Отмечается, что по России уже приостановили деятельность 17 торговых точек, 40 магазинов продолжают работу в штатном режиме. Ранее URA.RU писало, что сеть интернет-магазинов Decathlon временно прекращают продажи в РФ. Это не первая организация, приостановившая работу на территории РФ после начала спецоперации на Украине. Иностранные бренды прекращают свою деятельность в рамках санкционного давления. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель этих мер — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на тюменский telegram-канал «Темы Тюмени» .

В Тюмени с 11 мая приостанавливает работу крупный интернет-магазин спортивных товаров Decathlon. Также временно закроются торговые точки в Уфе, Ярославле, Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба организации. «С 11 мая временно будет приостановлена работа одного магазина в Тюмени и одного — в Ярославле», — передает ТАСС сообщение компании. Отмечается, что по России уже приостановили деятельность 17 торговых точек, 40 магазинов продолжают работу в штатном режиме. Ранее URA.RU писало, что сеть интернет-магазинов Decathlon временно прекращают продажи в РФ. Это не первая организация, приостановившая работу на территории РФ после начала спецоперации на Украине. Иностранные бренды прекращают свою деятельность в рамках санкционного давления. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель этих мер — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях.