27 апреля 2022
26 апреля 2022

В Тюмени закрывается крупный магазин спортивных товаров

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Интернет-магазин Decathlon приостанавливает работу в Тюмени с 11 мая Фото:

В Тюмени с 11 мая приостанавливает работу крупный интернет-магазин спортивных товаров Decathlon. Также временно закроются торговые точки в Уфе, Ярославле, Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба организации.

«С 11 мая временно будет приостановлена работа одного магазина в Тюмени и одного — в Ярославле», — передает ТАСС сообщение компании. Отмечается, что по России уже приостановили деятельность 17 торговых точек, 40 магазинов продолжают работу в штатном режиме.

Ранее URA.RU писало, что сеть интернет-магазинов Decathlon временно прекращают продажи в РФ. Это не первая организация, приостановившая работу на территории РФ после начала спецоперации на Украине. Иностранные бренды прекращают свою деятельность в рамках санкционного давления. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель этих мер — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях.

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В Тюмени с 11 мая приостанавливает работу крупный интернет-магазин спортивных товаров Decathlon. Также временно закроются торговые точки в Уфе, Ярославле, Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба организации. «С 11 мая временно будет приостановлена работа одного магазина в Тюмени и одного — в Ярославле», — передает ТАСС сообщение компании. Отмечается, что по России уже приостановили деятельность 17 торговых точек, 40 магазинов продолжают работу в штатном режиме. Ранее URA.RU писало, что сеть интернет-магазинов Decathlon временно прекращают продажи в РФ. Это не первая организация, приостановившая работу на территории РФ после начала спецоперации на Украине. Иностранные бренды прекращают свою деятельность в рамках санкционного давления. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель этих мер — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях.
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